Одна из компаний корпорации Fujifilm начинает выпускать лекарство Avigan для лечения нового коронавируса

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Toyama Chemical Co., компания японской корпорации Fujifilm Holdings Corp., объявила о начале клинических испытаний для изучения эффективности и безопасности средства Avigan для терапии нового коронавируса.

Расположенная в Токио компания корпорации Fujifilm возобновила производство Avigan в начале марта по требованию правительства Японии. Сейчас компания готовится к увеличению объёмов производства.

Китайские власти заявили, что Avigan эффективен при лечении пациентов с коронавирусом.

В Японии Avigan был одобрен как средство от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, для которого пока не существует лекарств.

При клинических испытаниях компания опробует Avigan на 100 пациентах за период до 14 дней.

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