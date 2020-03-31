Правительство Японии рассматривает возможность увеличения производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких в связи со вспышкой коронавируса
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Токио, 30 марта (Jiji Press). Министр оживления экономики Японии Нисимура Ясутоси заявил, что правительство планирует обратиться к частным компаниям с просьбой увеличить производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в рамках подготовки к возможной эскалации вспышки коронавируса.
В воскресной телевизионной программе он сказал, что рассматривается вопрос об увеличении производства и он надеется на быстрое принятие решения, чтобы начать наращивать производство.
Нисимура не уточнил, к какой компании правительство планирует направить запрос об увеличении производства.
Эти меры принимаются на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможной нехватки аппаратов ИВЛ, которые необходимы для лечения пациентов с тяжёлой пневмонией, вызванной вирусом.
Президент США Дональд Трамп также недавно приказал крупному автопроизводителю General Motors Co. производить аппараты на основе закона об оборонном производстве, который позволяет правительству требовать сотрудничества от частных компаний в производстве или закупке товаров.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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