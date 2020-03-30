Международный валютный фонд: глобальная экономика в рецессии из-за распространения коронавируса
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Вашингтон, 27 марта (Jiji Press). Мировая экономика находится в состоянии рецессии из-за негативных последствий распространения нового коронавируса, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
«Сейчас понятно, что мы вступили в рецессию, такую же или хуже, чем та, которая произошла во время глобального финансового кризиса, вызванного крахом американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году», – сказала она на пресс-конференции.
МВФ ожидает, что рецессия в 2020 году будет «достаточно глубокой», сказала Георгиева. Она предположила, что в мировой экономике произойдет исторический спад, который превысит отрицательный рост на 0,1% в 2009 году – единственное сокращение мировой экономики с тех пор, как МВФ начал регистрировать данные в 1980 году. С другой стороны, Георгиева сказала, что ожидается восстановление роста в 2021 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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