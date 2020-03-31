В Токио призывают воздержаться от посещения караоке и баров для предотвращения распространения коронавируса

Новости

Токио, 30 марта (Jiji Press). Губернатор Токио Коикэ Юрико призвала жителей японской столицы воздерживаться от посещения караоке и ночных клубов в рамках усилий по сдерживанию нового коронавируса.

Коикэ высказала это пожелание на пресс-конференции после дневного заседания целевой группы столичного правительства по борьбе с новым коронавирусом в связи с серией предполагаемых случаев заражения в вечерних заведениях – барах и кабаре-клубах.

«В данный момент я хочу, чтобы молодые люди воздерживались от посещения караоке-холлов и клубов живой музыки, а люди среднего и пожилого возраста избегали посещения баров и ночных клубов, где проводятся развлекательные мероприятия», – сказала Коикэ.

Она также сказала, что обратится к центральному правительству с просьбой оказать помощь ресторанам и небольшим компаниям, которых затронут эти меры, добавив, что столичное правительство рассмотрит свои собственные меры их поддержки.

По словам представителя министерства здравоохранения, который также участвовал в пресс-конференции, среди тех инфицированных, у кого не выявлены источники инфекции, 38 могли заразиться в кабаре или баре. По словам чиновника, за последние две недели на такие случаи приходилось около 30% всех случаев, для которых неизвестны пути заражения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме