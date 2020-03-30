Японский комик Симура Кэн умер от коронавируса

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Популярный японский комик Симура Кэн скончался 29 марта после заражения новым коронавирусом. Об этом стало известно сегодня. Ему было 70 лет.

19 марта Симура пожаловался на температуру и затруднённое дыхание. На следующий день его доставили в токийскую больницу и диагностировали тяжёлую пневмонию. 23 марта был получен положительный результат теста на коронавирус.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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