Японский комик Симура Кэн умер от коронавируса

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Популярный японский комик Симура Кэн скончался 29 марта после заражения новым коронавирусом. Об этом стало известно сегодня. Ему было 70 лет.

19 марта Симура пожаловался на температуру и затруднённое дыхание. На следующий день его доставили в токийскую больницу и диагностировали тяжёлую пневмонию. 23 марта был получен положительный результат теста на коронавирус.

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