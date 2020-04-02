Японская компания подала заявку на патент вакцины от коронавируса

Общество

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Японская биофармацевтическая компания AnGes Inc. объявила, что вместе с Осакским университетом подала заявку на патент на вакцину против вызывающего заболевание COVID-19 коронавируса, которую они разрабатывают совместно.

В рамках совместного проекта компания из преф. Осака и университет в настоящее время проводят испытания компонентов вакцины на животных и планируют начать клиническое испытание предполагаемой вакцины примерно в сентябре. 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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