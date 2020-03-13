Японская компания начинает продажи 15-минутного теста на коронавирус

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Токио, 12 марта (Jiji Press). Японский производитель текстиля Kurabo Industries Ltd. объявил, что с 16 марта начнёт продажи набора для тестирования, который может обнаружить новую коронавирусную инфекцию за 15 минут.

Комплект, рассчитанный на 10 тестов, будет продаваться диагностическим и исследовательским учреждениям за 27 500 йен. Kurabo стремится достичь производительности в 10000 тестов в день.

В настоящее время широко используется метод полимеразной цепной реакции, или ПЦР, но он даёт результаты через четыре-шесть часов после сбора мазков слизистой оболочки горла или других частей тела, в которых предполагается высокая концентрация вируса.

Набор Kurabo, разработанный крупной китайской фирмой по производству реактивов, значительно ускоряет процесс оценки инфекций, поскольку красная полоса появляется на тест-полоске уже через 15 минут после того, как кровь, взятая у предполагаемого носителя, смешана с реагентом на полоске и в ней есть антитела к вирусу, говорится в сообщении компании.

Иммунохроматографический тестовый набор уже используется китайскими медицинскими учреждениями, добавил он.

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