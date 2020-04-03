Япония предоставит другим странам препарат Avigan для борьбы с COVID-19

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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Около 30 стран обратились к Японии по дипломатическим каналам с просьбой предоставить разработанный в Японии препарат против гриппа Avigan, который, как ожидается, может помочь против COVID-19, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Суга Йосихидэ 3 апреля.

«В настоящий момент мы согласовываем предоставление необходимых количеств (препарата) бесплатно тем странам, которым он нужен», - сообщил Суга во время пресс-конференции.

Avigan был разработан филиалом японской корпорации Fujifilm Holdings Corp. Сообщается, что в рамках противостояния пандемии COVID-19 правительство Германии планирует совершить оптовую закупку препарата.

«В свете запросов, поступающих из других стран, мы планируем расширить клинические исследования препарата, одновременно организовав консультации с этими странами», - сказал Суга.

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