Япония предоставит другим странам препарат Avigan для борьбы с COVID-19
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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Около 30 стран обратились к Японии по дипломатическим каналам с просьбой предоставить разработанный в Японии препарат против гриппа Avigan, который, как ожидается, может помочь против COVID-19, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Суга Йосихидэ 3 апреля.
«В настоящий момент мы согласовываем предоставление необходимых количеств (препарата) бесплатно тем странам, которым он нужен», - сообщил Суга во время пресс-конференции.
Avigan был разработан филиалом японской корпорации Fujifilm Holdings Corp. Сообщается, что в рамках противостояния пандемии COVID-19 правительство Германии планирует совершить оптовую закупку препарата.
«В свете запросов, поступающих из других стран, мы планируем расширить клинические исследования препарата, одновременно организовав консультации с этими странами», - сказал Суга.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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