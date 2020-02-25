В Японии начинают использовать противогриппозный препарат Avigan для лечения коронавируса
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 февраля (Jiji Press). Медицинское учреждение в Японии начало использовать противогриппозное средство Avigan для лечения людей, заражённых новым коронавирусом, как сообщил министр здравоохранения Като Кацунобу.
Для вируса COVID-19 не существует установленного лечения. Avigan будет широко использоваться для лечения пациентов с коронавирусом, если его эффективность будет подтверждена.
По словам Като, Avigan эффективно препятствует размножению вируса, и два медицинских учреждения готовятся к его использованию.
Препарат использовался для лечения в рамках экспериментального исследования после получения согласия пациентов и проведения других связанных с этим процедур.
Avigan не распространяется на рынке. Правительство располагает запасом препарата примерно для двух миллионов человек, чтобы подготовиться к вспышке гриппа нового типа, и поставляет его в медицинские учреждения, когда проводится лечение.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- В Японии организаторов массовых мероприятий просят пересмотреть свои планы в связи с коронавирусом
- Умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогама
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса
- Мероприятия по случаю дня рождения императора в императорском дворце в Токио отменены в связи со вспышкой коронавируса
- Количество заразившихся новым коронавирусом в Японии превысило 400 человек
- Микронезия ввела запрет на прямой въезд из Японии и других мест, где зарегистрировано заражение коронавирусом
- 400 000 китайских туристов отменят туры в Японию
- Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?
- Первая группа японских граждан вернулась в Японию из Ухани в связи с кризисом коронавируса
- Китайцы массово закупают медицинские маски в Японии в связи с кризисом коронавируса
- В Японии отмечен четвёртый случай заболевания новой формой коронавируса
- Расходы на медицину в Японии в 2018 году составили 42 трлн 600 млрд йен
- Медицинский туризм в Японии: цифры и факты
- Медицинское обслуживание иностранцев в Японии