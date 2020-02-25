В Японии начинают использовать противогриппозный препарат Avigan для лечения коронавируса

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Токио, 23 февраля (Jiji Press). Медицинское учреждение в Японии начало использовать противогриппозное средство Avigan для лечения людей, заражённых новым коронавирусом, как сообщил министр здравоохранения Като Кацунобу.

Для вируса COVID-19 не существует установленного лечения. Avigan будет широко использоваться для лечения пациентов с коронавирусом, если его эффективность будет подтверждена.

По словам Като, Avigan эффективно препятствует размножению вируса, и два медицинских учреждения готовятся к его использованию.

Препарат использовался для лечения в рамках экспериментального исследования после получения согласия пациентов и проведения других связанных с этим процедур.

Avigan не распространяется на рынке. Правительство располагает запасом препарата примерно для двух миллионов человек, чтобы подготовиться к вспышке гриппа нового типа, и поставляет его в медицинские учреждения, когда проводится лечение.

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