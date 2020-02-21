В Японии организаторов массовых мероприятий просят пересмотреть свои планы в связи с коронавирусом

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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу призвал организаторов масштабных мероприятий, запланированных в стране, пересмотреть необходимость их проведения в условиях распространения нового коронавируса.

Като не требовал отмены мероприятий и сказал, что решение остается за организаторами.

Министерство здравоохранения отметило, что риск заражения возрастает, если люди находятся в одном помещении в течение определённого периода времени и между ними нет достаточного пространства. Оно призывает организаторов принимать во внимание такие факторы, как условия мест проведения мероприятий.

Министерство пока не настаивает на отмене таких мероприятий, но объявит о новой политике, если ситуация изменится и вирус продолжит распространяться.

Министерство призвало организаторов принять конкретные меры, в том числе поощрять мытьё рук, устанавливать спиртовые дезинфицирующие средства в местах проведения и убеждать людей с симптомами простуды воздержаться от посещения, если организаторы решат провести мероприятия по плану.

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