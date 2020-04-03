Японская компания Terumo увеличивает производство аппаратов искусственного кровообращения (сердце-лёгкие) в рамках мер по борьбе с коронавирусом

Новости

Токио, 2 апреля (Jiji Press). Японский поставщик медицинского оборудования Terumo Corp. начал наращивать производство аппаратов искусственного кровообращения в условиях пандемии коронавируса, сообщили представители компании.

Аппараты, также называемые устройствами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) дублируют функции сердца и лёгких. Устройства могут использоваться для пациентов с дыхательной недостаточностью, которой страдают многие пациенты с COVID-19 с тяжёлыми симптомами.

Terumo производит более 100 машин ЭКМО в год на двух заводах в префектуре Сидзуока в центральной Японии. Компания охватывает около 70% внутреннего рынка таких устройств.

В конце января компания начала расширять закупки запчастей в рамках усилий по обеспечению стабильных поставок.

На вопрос о том, насколько будет увеличено производство, представитель отдела по связям с общественностью сказал: «Мы хотим предоставить как можно больше машин».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме