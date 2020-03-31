Фармацевтическая компания Kyorin выпустит реагент для тестирования на коронавирус в середине апреля
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Токио, 31 марта (Jiji Press) Новый реагент для диагностической проверки на новый тип коронавируса, разработанный японской фармацевтической компанией Kyorin Pharmaceutical Co., будет выпущен в середине апреля, сообщила управляющая компания Kyorin Holdings Inc. 31 марта.
Реагент, используемый с устройством для генетического тестирования, разработанным совместно группой Kyorin и Национальным институтом передовой промышленной науки и технологии (AIST) при Министерстве промышленности, позволяет определить наличие вируса у пациента в течение примерно 15 минут.
Получение результатов с помощью используемого в настоящий момент метода проверки на COVID-19 занимает четыре-шесть часов.
Аппараты для диагностики уже установлены в 16 медицинских учреждениях по всей Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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