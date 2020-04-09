В Японии круглосуточные минимаркеты-комбини оборудуют пластиковыми шторами для защиты от коронавируса

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Токио, 8 апреля (Jiji Press). Крупные японские сети магазинов повседневного спроса (комбини) начали установку пластиковых штор перед кассой, чтобы предотвратить передачу коронавируса между работниками и покупателями.

Этот шаг является частью мер, принятых после того, как премьер-министр Абэ Синдзо объявил чрезвычайное положение для Токио и шести других префектур, где особенно распространено заболевание COVID-19.

Компания Seven-Eleven Japan Co. решила установить виниловые шторы в своих магазинах по всей стране, чтобы предотвратить воздушно-капельное заражение на кассе.

На полу магазинов будет новая маркировка, указывающая покупателям дистанцию друг от друга в очереди.

Количество мест для еды в таких магазинах также будет уменьшено с учётом необходимой дистанции между клиентами.

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