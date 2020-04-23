100 лучших мест любования сакурой в Японии: дорога Сидзунай-нидзюккэн (Хоккайдо)
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Примерно 2200 деревьев эдзоямадзакура и других сортов растут по обе стороны дороги Сидзунай-нидзюккэн на протяжении семи километров – это самая длинная аллея сакуры в Японии. Нидзюккэн, то есть «20 кэн», обозначает ширину дороги, составляющую около 36 метров.
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Эта дорога была построена в 1903 году для облегчения посещений императорской фермы членами императорской семьи. Деревья сакуры, в основном сорта эдзоямадзакура, были пересажены сюда с близлежащих холмов в течение трёх лет начиная с 1916 года. Построенная в эпоху Мэйдзи (1868-1912) усадьба Рюункаку служила резиденцией гостей императорского дома, сейчас она открыта для публики во время праздника сакуры, в ходе которого у дороги проводятся различные мероприятия.
Дорога Сидзунай-нидзюккэн (Хоккайдо)
- Сорта: эдзоямадзакура, касумидзакура, миямадзакура и другие
- Количество деревьев: 2200
- Период цветения: с начала до середины мая
- Часы работы: круглосуточно
- Вход бесплатный
- Адрес: 4-922 Koyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa
- Вебсайт: Туристической организации Хоккайдо (на англ. яз)
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Фотография к заголовку: © Г. Синхидака