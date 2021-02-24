[Видео] Вишни сорта кавадзудзакура цветут в городе Итикава, недалеко от Токио
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Вдоль набережной реки Марухама в городе Итикава префектуры Тиба на фоне жёлтых цветов рапса распустились розовые цветы сакуры кавадзу-дзакура, и люди останавливаются, чтобы сфотографировать красивый пейзаж. Такэда Нориаки, председатель местной группы, члены которой на добровольной основе сеют траву и сажают деревья, сказал, что был бы счастлив, если бы люди узнали о существовании этого красивого места. Съёмка проводилась 22 февраля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]