[Видео] Вишни сорта кавадзудзакура цветут в городе Итикава, недалеко от Токио

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Вдоль набережной реки Марухама в городе Итикава префектуры Тиба на фоне жёлтых цветов рапса распустились розовые цветы сакуры кавадзу-дзакура, и люди останавливаются, чтобы сфотографировать красивый пейзаж. Такэда Нориаки, председатель местной группы, члены которой на добровольной основе сеют траву и сажают деревья, сказал, что был бы счастлив, если бы люди узнали о существовании этого красивого места. Съёмка проводилась 22 февраля.

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