[Видео] Цветущие сакуры: ранний приход весны в Атами
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На набережной Итокава в городе Атами в префектуре Сидзуока начинают распускаться бутоны ранней «сакуры Атами». Некоторые уже полностью расцвели, возвещая о приходе ранней весны. Из-за распространения коронавирусной инфекции в январе открытие магазинов и мероприятия были отменены, представители городской администрации призывают избегать скоплений людей. Сакуры Атами цветут как и в прошлые годы, ими можно полюбоваться до начала февраля (съёмка 19 января).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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