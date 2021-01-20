[Видео] Цветущие сакуры: ранний приход весны в Атами

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На набережной Итокава в городе Атами в префектуре Сидзуока начинают распускаться бутоны ранней «сакуры Атами». Некоторые уже полностью расцвели, возвещая о приходе ранней весны. Из-за распространения коронавирусной инфекции в январе открытие магазинов и мероприятия были отменены, представители городской администрации призывают избегать скоплений людей. Сакуры Атами цветут как и в прошлые годы, ими можно полюбоваться до начала февраля (съёмка 19 января).

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