[Видео] Вид на «Алмазную Фудзи» с небоскрёба

Видео Туризм

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15 ноября в небоскрёбе Sunshine 60 в токийском районе Тосима прошёл вечер любования «Алмазной Фудзи» – посетители могли видеть и запечатлеть на фото и видео, как солнце садится за вершину горы Фудзи.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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Фудзи Jiji Press