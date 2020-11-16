[Видео] Вид на «Алмазную Фудзи» с небоскрёба

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15 ноября в небоскрёбе Sunshine 60 в токийском районе Тосима прошёл вечер любования «Алмазной Фудзи» – посетители могли видеть и запечатлеть на фото и видео, как солнце садится за вершину горы Фудзи.

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