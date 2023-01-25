100 знаменитых замков Японии ®: замок Одани, префектура Сига

Японские замки

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Замок Одани был твердыней рода Адзаи, военачальников района Кита-Оми (современная префектура Сига), которые создали хорошо защищённый замок, используя рельеф местности, однако Ода Нобунага, который был братом жены третьего главы рода, Нагамасы, из-за предательства Нагамасы напал на замок и разрушил его.

Префектура Сига, замок Одани

Год постройки: около 1525

около 1525 Первый владелец замка: Адзаи Сукэмаса

Адзаи Сукэмаса Основные достопримечательности: руины главной площадки Хоммару, каменные стены, земляные валы и др.

руины главной площадки Хоммару, каменные стены, земляные валы и др. Плата за вход: бесплатно, входной билет в Исторический музей замка Одани Сэнгоку 300 йен (для старшеклассников и старше)

бесплатно, входной билет в Исторический музей замка Одани Сэнгоку 300 йен (для старшеклассников и старше) Адрес: Shiga-ken Nagahama-shi Kohokuchoibe

Shiga-ken Nagahama-shi Kohokuchoibe Вебсайт: Музей истории замка Одани Сэнгоку (на японском языке)

Горный замок, служивший трём поколениям рода Адзаи

Замок Одани – горный замок, он построен на одноимённой горе на высоте 495 метров над уровнем моря и возвышается над озером Бива. Это естественная крепость, с запада от которой находится река Такатокигава, а за ней – горная цепь Ибуки. В 1523 году Адзаи Сукэмаса, который был вассалом рода Кёгоку, правившего землёй Оми, воспользовался спором о наследовании главенства в роду Кёгоку и взял под контроль Кита-Оми. Считается, что замок Одани был построен примерно в это время и был резиденцией трёх поколений семьи Адзаи, там жили Сукэмаса, его сын Хисамаса и внук Нагамаса.

Нагамаса женился на младшей сестре Оды Нобунаги, О-Ити, однаако вместе с Асакурой Ёсикагэ из земли Этидзэн, с которым они были союзниками, восстал против Нобунаги, з-за чего Нобунага в 1573 году напал на них и уничтожил. О-Ити и трёх её дочерей перед самым падением замка спас Тоётоми Хидэёси. Позднее старшая из дочерей, Тятя, стала наложницей Хидэёси, а третья дочь Го стала женой Хидэтады, второго сёгуна Токугава. Говорят, что во время противостояния Тоётоми и Токугава и осады Осакского замка вторая дочь, Хацу, вышедшая замуж за Кёгоку Такацугу, работала в качестве гонца. Эта история трёх сестёр Адзаи, ставших игрушками у руках судьбы в период Сэнгоку, широко известна в Японии.

Построек на руинах замка не осталось, но в Историческом музее Сэнгоку замка Одани у подножья горы можно увидеть экспонаты, рассказывающие об истории трёх поколений рода Адзаи и устройстве замка Одани.

Замки в префектуре Сига

Замок Хиконэ

Замок Адзути

Замок Каннондзи

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Руины ворот Куроганэ гомон в замке Одани (PIXTA)