100 знаменитых замков Японии ®: замок Одани, префектура Сига
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Префектура Сига, замок Одани
- Год постройки: около 1525
- Первый владелец замка: Адзаи Сукэмаса
- Основные достопримечательности: руины главной площадки Хоммару, каменные стены, земляные валы и др.
- Плата за вход: бесплатно, входной билет в Исторический музей замка Одани Сэнгоку 300 йен (для старшеклассников и старше)
- Адрес: Shiga-ken Nagahama-shi Kohokuchoibe
- Вебсайт: Музей истории замка Одани Сэнгоку (на японском языке)
Горный замок, служивший трём поколениям рода Адзаи
Замок Одани – горный замок, он построен на одноимённой горе на высоте 495 метров над уровнем моря и возвышается над озером Бива. Это естественная крепость, с запада от которой находится река Такатокигава, а за ней – горная цепь Ибуки. В 1523 году Адзаи Сукэмаса, который был вассалом рода Кёгоку, правившего землёй Оми, воспользовался спором о наследовании главенства в роду Кёгоку и взял под контроль Кита-Оми. Считается, что замок Одани был построен примерно в это время и был резиденцией трёх поколений семьи Адзаи, там жили Сукэмаса, его сын Хисамаса и внук Нагамаса.
Нагамаса женился на младшей сестре Оды Нобунаги, О-Ити, однаако вместе с Асакурой Ёсикагэ из земли Этидзэн, с которым они были союзниками, восстал против Нобунаги, з-за чего Нобунага в 1573 году напал на них и уничтожил. О-Ити и трёх её дочерей перед самым падением замка спас Тоётоми Хидэёси. Позднее старшая из дочерей, Тятя, стала наложницей Хидэёси, а третья дочь Го стала женой Хидэтады, второго сёгуна Токугава. Говорят, что во время противостояния Тоётоми и Токугава и осады Осакского замка вторая дочь, Хацу, вышедшая замуж за Кёгоку Такацугу, работала в качестве гонца. Эта история трёх сестёр Адзаи, ставших игрушками у руках судьбы в период Сэнгоку, широко известна в Японии.
Построек на руинах замка не осталось, но в Историческом музее Сэнгоку замка Одани у подножья горы можно увидеть экспонаты, рассказывающие об истории трёх поколений рода Адзаи и устройстве замка Одани.
Замки в префектуре Сига
- Замок Хиконэ
- Замок Адзути
- Замок Каннондзи
Достопримечательности поблизости
- [Видео] Использование природных камней в естественном виде в каменной кладке аносю: город Оцу префектуры Сига
Фотография к заголовку: Руины ворот Куроганэ гомон в замке Одани (PIXTA)