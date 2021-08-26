[Видео] Использование природных камней в естественном виде в каменной кладке аносю: город Оцу префектуры Сига

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Район Сакамото в городе Оцу развивался благодаря близости к монастырю Энрякудзи на горе Хиэй и святилищу Хиёси тайся. Прогуливаясь по мощёной дороге, вы увидите сатобо, обитель закончивших буддийскую практику монахов, где они скрывались от мира. Монашеские кельи окружают замшелые каменные стены, создающие особый пейзаж Сакамото, городка у подножия горы Хиэё. Сатобо, где сохранилось, около 50 келий, обрёл признание в качестве исторического памятника и в 1997 году он был зарегистрирован как важный район сохранения традиционных зданий.

Особенность каменных стен заключается в использовании в кладке природных камней разной формы и размера без особой обработки. Технология передавалась из поколения в поколение в местной группе каменщиков аносю. По сравнению со стенами замков, где применялись прямоугольные камни с заглаженной поверхностью, такие стены выглядят грубо, но они сложены так, что камни плотно сцепляются, поглощают сотрясения землетрясений и не разрушаются даже в сильный дождь. Их структура является рациональной и с точки зрения современного гражданского строительства.

Ода Нобунага заметил преимущества аносю и использовал этот способ в замке Адзути (город Омихатиман, префектура Сига). Эта удивительная техника кладки обрела известность, и аносю с тех пор принимали активное участие в строительстве и ремонте построек в различных княжествах.

Видео: С ZTV “Пейзаж с японскими сладостями – ”Цуруя Масумицу“ в Сакамото г. Оцу»

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