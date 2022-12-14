100 знаменитых замков Японии ®: замок Токусима, префектура Токусима

Японские замки

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Замок Токусима построил Хатисука Иэмаса, военачальник, служивший при Тоётоми Хидэёси, а впоследствии он был центром управления землёй Ава (нынешняя префектура Токусима) до конца периода Эдо (1603-1868). Постройки того времени не сохранились, но до наших дней дошёл сад главной резиденции внутри замка.

Замок Токусима, префектура Токусима

Год постройки: 1586

1586 Первый владелец замка: Хатисука Иэмаса

Хатисука Иэмаса Основные достопримечательности: «Орлиные ворота» Васиномон (реконструкция), мост Сукия, сад Омотэ готэн и др.

«Орлиные ворота» Васиномон (реконструкция), мост Сукия, сад Омотэ готэн и др. Плата за вход: Музей замка Токусима – 300 йен (общий билет, постоянная экспозиция)

Музей замка Токусима – 300 йен (общий билет, постоянная экспозиция) Адрес: Tokushima-ken Tokushima-shi Tokushima-cho Yonai

Tokushima-ken Tokushima-shi Tokushima-cho Yonai Вебсайт: Музей замка Токусима (на японском языке)

Замок рода Хатисука, построенный на Кабаньей горе

Замок Токусима построил Хатисука Иэмаса, военачальник, служивший Тоётоми Хидэёси, по его приказу. «Кабанья гора» Инояма, где был построен замок, получила своё имя за сходство её формы с диким кабаном. Род Хатисука сражался в битве при Сэкигахара в 1600 г. на стороне Токугава и участвовал в осаде Осаки в 1614-1615 гг. Род Хатисука управлял замком Токусима на протяжении многих поколений до падения сёгуната в XIX веке.

Первоначально в замке была замковая башня, но её снесли в первой половине XVII века, а остальные постройки были уничтожены после указа правительства Мэйдзи о разрушении замков 1873 года. Уцелели лишь «Орлиные ворота» Васиномон, но и они были разрушены во время авианалёта во время Второй мировой войны. Впоследствии их реконструировали в 1989 году на пожертвования граждан в ознаменование 100-летия муниципальной администрации Токусимы. Сад главной резиденции внутри замка сохранился, его можно посетить и сегодня. Кроме того, узнать о замке и истории рода Хатисука можно в музее замка Токусима, расположенном на территории замка.

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Сад перед зданием резиденции в замке Токусима (PIXTA)