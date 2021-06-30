Национальные парки регионов Тюгоку и Сикоку: величественные горы и пейзажи островов Японского моря и Внутреннего моря Сэто

Путеводительпо Японии

Регионы Тюгоку и Сикоку богаты природными достопримечательностями. Здесь расположены национальные парки Дайсэн-Оки с видом на Японское море, Асидзури-Увакаи на юго-западе острова Сикоку и парк Сэтонайкай, Внутреннего моря Сэто. Здесь мы познакомим вас с разнообразием великолепной природы этих регионов.

Национальный парк Дайсэн-Оки (префектуры Тоттори, Симанэ, Окаяма)



Росокудзима, Остров-свеча, как будто озаряет светом пламени Японское море, когда заходящее солнце оказывается над вершиной причудливой скалы к северо-западу от островов Оки и Дого (фотография предоставлена предоставлено мэрией Окиносима)

В 1936 году на территории вокруг горы Дайсэн (1729 м) в Тоттори учредили Национальный парк Дайсэн. В 1963 году в него были включены район островов Оки Симанэ, полуостров Симанэ и гора Самбэ, которые находятся на границе Тоттори и Окаяма, и образовали национальный парк Дайсэн-Оки, который охватывает три префектуры. Впоследствии в него вошли также весь горный район, включающий помимо Дайсэн и Хирудзэн горы Кэнасияма и Хосэн, а также гора Митоку. Это очаровательный национальный парк с великолепными горами, разнообразными растениями, сложной береговой линией и островами с видом на Японское море, здесь также есть древние святилища и храмы.

Дайсэн, самую высокую вершину в регионе Тюгоку, за её изящный вид с запада, со стороны города Ёнаго, называют «Хоки-Фудзи», то есть «Фудзи провинции Хоки», но если смотреть на неё с северной или южной стороны, вы увидите впечатляющие скальные обнажения. Пышная зелень естественного букового леса на склонах и вечнозелёный хвойный кустарник японского тиса дайсэн-кярабоку, растущий выше 1300 метров над уровнем моря, признаны национальным памятником природы.

Горы Дайсэн, примыкающая к ней Сэндзёсан и Митоку примерно в 30 км к востоку считаются священными местами для последователей культа сюгэндо, их называют «тремя горами Хоки». Знаменит павильон Нагэирэдо в храме Самбуцудзи, который стоит на отвесной скале на горе Митоку, он признан национальным достоянием.



Вид на гору Дайсэн от руин замка Ёнаго, известного места цветения сакуры (фотография предоставлена префектурой Тоттори)



Южная стена Дайсэн со стороны города Кофу (фотография предоставлена префектурой Тоттори)



Дайсэн-кярабоку, растение-символ префектуры Тоттори, осенью даёт сладкие розовые плоды (фотография предоставлена префектурой Тоттори)



Лавовое плато Сендзёсан (616 м). Поскольку император Го-Дайго пробыл здесь в заключении около 80 дней, место признано национальным историческим памятником «Сэндзёсан-ангу», «Резиденция императора на горе Сэндзёсан» (фотография предоставлена префектурой Тоттори)



Павильон храма Самбуцудзи, построенный во второй половине периода Хэйан (794-1192). Он считается самым опасным для посещения национальным достоянием Японии, подъём очень крутой, и для посещения лучше использовать специальную обувь для скалолазания (фотография предоставлена префектурой Тоттори)

Среди вулканической группы Хирудзэн юго-восточнее горы Дайсэн самые высокие пики Ками-Хирудзэн (1202 м), Нака-Хирудзэн (1125 м) и Симо-Хирудзэн (1100 м) называются Хирудзэн-сандза, Три сиденья Хирудзэн. На плато Хирудзэн, которое простирается на высоте от 500 до 600 метров над уровнем моря, глаз радует спокойный ландшафт с пасущимися коровами джерсийской породы, здесь много туристов в любое время года.

Буковые леса сохранились на горах Кэнасияма и Самбэ, а также на горе Дайсэн. На горе Кэнасияма, откуда видны Дайсэн, Хирудзэн-сандза и Юмигахама, популярна «лесная терапия» – прогулка по лесу из гигантских деревьев бука и криптомерии суги, а «площадь Катакури» на 8-й станции горы в период праздников Золотой недели конца апреля и начала мая переполнена отдыхающими.



Плато Хирудзэн славится коровами джерсийской породы. Слева видны «три сиденья»: Ками-Хирудзэн, Нака-Хирудзэн и Симо-Хирудзэн (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Окаяма)



Прогулка по «Колыбели лесной терапии Комити» у южного подножия горы Кэнасияма, деревня Синдзё, префектура Окаяма (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Окаяма)



Гора Самбэ над озером Укинуноикэ, образовавшимся в результате извержения. Слева – вершина Отоко-Самбэ, «мужчина Самбэ», справа – Ко-Самбэ, «ребёнок Самбэ», а за ними виднеется силуэт Маго-Самбэ, «внука Самбэ» (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Симанэ)

На полуострове Симанэ территория парка простирается в окрестностях Хиносаки в западной части северного берега полуострова и в восточной части от Кугуридо в Кага до мыса Дзидзодзаки. Это места действия мифов о кунибики, притягивании суши к Японии, и здесь множество древних святынь, таких как святилище Хиномисаки (город Идзумо) и святилище Михо (город Мацуэ) на востоке, а самое знаменитое – святилище Идзумо-тайся на западе. Есть немало других известных мест, таких как Кугуридо в Кага среди изрезанных бурными волнами Японского моря скал и маяк Хиномисаки.



На западной оконечности полуострова Симанэ возвышается маяк Идзумо-Хиномисаки высотой 43,65 метра, самый высокий в Японии (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Симанэ)



Двухэтажные ворота ромон нижней части главного святилища Хиномисаки, Хисидзуминомия, «охраняющего ночи» в Японии (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Симанэ)



Пещера Кугуридо в Кага, которая считается местом рождения божества Сада-но ооками. Это одновременно живописное место и памятник природы национального значения, посетители любят наблюдать за восходом солнца на прогулочном катере (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Симанэ)



Святилище Михо, главное место поклонения Эбису, одномук из богов счастья, святилищ-филиалов по всей стране насчитывается более 3000. Эбису считается божеством, приносящим успех в делах, рыбной ловле и судоходстве (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Симанэ)

Острова Оки, расположенные примерно в 40–80 км к северу от полуострова Симанэ, состоят из более чем 180 больших и малых островов и разделены на две области: юго-западные острова Додзэн и северо-восточные острова Дого. У моря есть много живописных мест, таких как залив Дзёдогаура, побережья Сирасима и Кунига, «остров-свеча» Росоку. Их называют также «Цветочными островами» за богатство местной флоры, особенно известны рододендрон Оки и природный лес криптомерий суги на самой высокой вершине, горе Даймандзи (608 м).

Учреждён 1 февраля 1936 г., площадь: 35 353 га



Расположенное на северной оконечности Дого побережье Сирасима является знаменитым местом и национальным памятником природы. Группа небольших островов с грубыми скалами, синева Японского моря и зелень сосен аомацу создают великолепный пейзаж (фотография предоставлена мэрией Окиносима)



На побережье Кунига на западном побережье посёлка Нисиносима в Симамаэ находится множество причудливых утёсов и скал. В центре фото – каменный мост Цутэмбаси (фото: PIXTA)



Рододендрон Оки – цветок, символизирующий острова Оки. Полный расцвет наблюдается с конца апреля до середины мая (фотография предоставлена мэрией Окиносима)



«Грудной кедр» Ивакуры (Титисуги) у восточного подножия горы Даймандзи. Возраст около 800 лет, высота – 30 метров, обхват – 16 метров (фотография предоставлена мэрией Окиносима)

Национальный парк Асидзури-Увакай (префектуры Эхимэ и Коти)



Маяк на мысе Асидзури (город Тосасимидзу) стоит на самой южной оконечности острова Сикоку. Растения Camellia japonica растут группами на краю мыса (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конвенций префектуры Коти)

Национальный парк простирается от мыса Асиздури в Коти на юго-западе Сикоку до моря Увакай в Эхимэ. В 1972 году район моря Увакай и морские парки были включены в Национальный парк Асидзури, учреждённый в 1955 году, и он стал национальным парком Асидзури-Увакай. Во внутренние районы входят ущелье Намэтоко и Синояма в Эхимэ.

В восточной части района Асидзури находится известный утёс, вздымающийся на 80 метров. Благодаря температуре течения Куросио здесь можно увидеть субтропические растения, такие как семейство пальмовых, Quercus phillyrae и камелии, а в море – красивые коралловые рифы и тропических рыб.

На побережье Тацукуси в 15 км к западу от мыса Асидзури любуются этим живописным местом, окружённым скалами причудливых очертаний – Оотакэ и Котакэ, Большой и малый бамбук, и Рамма, Резная решётка. Из развлечений популярны прогулки на лодках с прозрачным дном, которые ходят до причудливых скал на оконечности мыса Тихиро и побережья Минокоси – побережье зарегистрировано как морской парк и посетители любуются надводным и подводным пейзажем.



Примерно в 400 метрах к западу от маяка на мысе Асизури расположены скальные ворота Хакусан. При определённом угле обзора они приобретают форму сердца и это место популярно среди влюблённых (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конвенций префектуры Коти)



Побережье Тацукуси богато интересными скалами, такими как Оотакэ и Котакэ, Большой и Малый бамбук, с образованиями, напоминающими коленца бамбука (фото: PIXTA)



Катер с прозрачным дном перед подводным музеем Асидзури, откуда можно полюбоваться подводным пейзажем (фото: PIXTA)



Пешком сюда добраться сложно, поэтому побережье Минокоси осматривают с лодки. Говорят, что своё название «Незамеченное побережье» оно получило из-за того, что монах Кобо-дайси (Кукай) во время своего посещения Тацукуси его проглядел (фото: PIXTA)

Мысы, скалы и рифы также разбросаны у мыса Канаэдзаки в посёлке Оцуки на западе. На побережье Одо на южной стороне полуострова Оцуки видны огромные гранитные скалы высотой более 100 метров. Здесь есть много достопримечательностей, таких как обзорные площадки и «скала Каннон» Каннонъива.

Остров Касива у оконечности полуострова Оцуки и остров Окиносима в 5 км к юго-западу от него – излюбленное место любителей моря, здесь занимаются дайвингом и рыбалкой.



Каннонъива, Скала Каннон высотой 30 метров, перед мысом Одо (фото: PIXTA)



Остров Касива соединён мостом с полуостровом Оцуки. Большой остров позади дальше – Окиносима (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конвенций префектуры Коти)



Прозрачное море у острова Касива, получившее популярность в соцсетях благодаря необычному виду – кажется, что лодки как будто парят в воздухе (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и конвенций префектуры Коти)

Район моря Ува – риасовое побережье, здесь есть множество больших и маленьких островов, образующих прекрасные и разнообразные пейзажи. В море с невероятно прозрачной водой обитает множество мягких кораллов, не имеющих скелета. Популярны подводное плавание и морские прогулки на необитаемом острове Касима с его красивыми подводными видами, а на самом острове живут дикие олени и обезьяны.



Вид со 110-метровой смотровой башни Увакай (пос. Айнан) (фото: PIXTA)



Мыс Комо со скалами высотой около 100 метров, отсюда любуются видами заката (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продуктов префектуры Эхимэ)



Касима – необитаемый остров окружностью 1,5 км. С древних времён он был объектом поклонения – считалось, что там живут боги; остров усеян святынями и историческими достопримечательностями. Здесь популярны и морские развлечения – купание и плавание с маской. На острове можно остановиться в кемпинге или гостинице японского типа (рёкан) (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продуктов префектуры Эхимэ)



Морской парк моря Ува под названием «морское цветочное поле», где разноцветные тропические рыбы плавают вокруг мягких кораллов (фотография предоставлена Министерством окружающей среды)

На внутренней территории в территорию национального парка входят гора Сасаяма (1065 м), расположенная между Эхимэ и Коти, и ущелье Намэтоко, которое находится выше по течению реки Симанто. Сасаяма – священная гора со святилищем Сасаяма недалеко от вершины. Весной, когда цветут азалии акэбоно, здесь особенно много любителей горных восхождений. В долине ущелья течёт чистая вода, и сглаженные эрозией гранитные русла рек и водопады создают уникальные пейзажи.

Учреждён 10 ноября 1972 г., площадь: 11 345 га



Вид с горы Сасаяма с цветущими азалиями акэбоно (фото: PIXTA)



Водопад Юкива имеет ширину 20 метров и длину 300 метров, он стекает по огромному монолиту в долине ущелья. Вдоль долины проходит 12-километровая дорога (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продуктов префектуры Эхимэ)

Национальный парк Сэтонайкай (префектуры Окаяма, Хиросима, Ямагути, Кагава, Токусима, Эхимэ)



Вечерний вид на мост Сэто с горы Васюдзан (133 м) в Курасики (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Окаяма)

Крупнейший национальный парк Японии Сэтонайкай первоначально охватывал территории только в трёх префектурах – Хиросима, Окаяма и Кагава. Позднее он был расширен и расположен в 11 префектурах – от Осаки и Вакаямы на востоке до Ойта и Фукуока на Кюсю на западе, а площадь превышает 900 000 гектаров, если учитывать морскую территорию.

Среди живописных мест региона Тюгоку в преф. Окаяма – острова Хинасэ, горы Усимадо, Кинкодзан, Одзигатакэ, Васюдзан, в преф. Хиросима – залив Томоноура, горы Норояма и Ясумияма, остров Миядзима, в преф. Ямагути – остров Суо-Осима и пролив Каммон.



Вид на «японское Эгейское море» из оливкового сада в Усимадо (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Окаяма)



Залив Томоноура (город Фукуяма), где сохранился исторический городской пейзаж, является популярным туристическим местом, послуживший прототипом места действия анимационного фильма студии Ghibli «Рыбка Поньо на утёсе» (фотография предоставлена префектурой Хиросима)



Вид с горы Мисэн на острове Миядзима с его огромными скалами на горной тропе (фото: PIXTA)

На стороне острова Сикоку также есть множество живописных мест, таких как пролив Наруто в преф. Токусима, острова Содосима и Наосима, остров Ясима, горная группа Госёкудай в преф. Кагава, мыс Сада и пролив Хоё в преф. Эхиме. Популярна дорога Симанами-кайдо по мостам через острова, соединяющая Ономити в преф. Хиросима и Имабари в преф. Эхимэ.

Учреждён 16 марта 1934 г., площадь: 66 934 га



Ущелье Канкакэй на острове Сёдосима, известное своими осенними пейзажами (фотография предоставлена Ассоциацией туризма префектуры Кагава)



Вид на прекрасный пейзаж Внутреннего моря Сэто со стороны Госёкудай (фотография: PIXTA)



Мост Инносима-охаси на дороге Симанами-кайдо, который в последние годы известен как мекка велосипедистов (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Окаяма)

Фотография к заголовку: гора Дайсэн в сезон осенней листвы (фотография предоставлена префектурой Тоттори)

Статьи по теме