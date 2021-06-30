Национальные парки регионов Тюгоку и Сикоку: величественные горы и пейзажи островов Японского моря и Внутреннего моря Сэто
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Национальный парк Дайсэн-Оки (префектуры Тоттори, Симанэ, Окаяма)
В 1936 году на территории вокруг горы Дайсэн (1729 м) в Тоттори учредили Национальный парк Дайсэн. В 1963 году в него были включены район островов Оки Симанэ, полуостров Симанэ и гора Самбэ, которые находятся на границе Тоттори и Окаяма, и образовали национальный парк Дайсэн-Оки, который охватывает три префектуры. Впоследствии в него вошли также весь горный район, включающий помимо Дайсэн и Хирудзэн горы Кэнасияма и Хосэн, а также гора Митоку. Это очаровательный национальный парк с великолепными горами, разнообразными растениями, сложной береговой линией и островами с видом на Японское море, здесь также есть древние святилища и храмы.
Дайсэн, самую высокую вершину в регионе Тюгоку, за её изящный вид с запада, со стороны города Ёнаго, называют «Хоки-Фудзи», то есть «Фудзи провинции Хоки», но если смотреть на неё с северной или южной стороны, вы увидите впечатляющие скальные обнажения. Пышная зелень естественного букового леса на склонах и вечнозелёный хвойный кустарник японского тиса дайсэн-кярабоку, растущий выше 1300 метров над уровнем моря, признаны национальным памятником природы.
Горы Дайсэн, примыкающая к ней Сэндзёсан и Митоку примерно в 30 км к востоку считаются священными местами для последователей культа сюгэндо, их называют «тремя горами Хоки». Знаменит павильон Нагэирэдо в храме Самбуцудзи, который стоит на отвесной скале на горе Митоку, он признан национальным достоянием.
Среди вулканической группы Хирудзэн юго-восточнее горы Дайсэн самые высокие пики Ками-Хирудзэн (1202 м), Нака-Хирудзэн (1125 м) и Симо-Хирудзэн (1100 м) называются Хирудзэн-сандза, Три сиденья Хирудзэн. На плато Хирудзэн, которое простирается на высоте от 500 до 600 метров над уровнем моря, глаз радует спокойный ландшафт с пасущимися коровами джерсийской породы, здесь много туристов в любое время года.
Буковые леса сохранились на горах Кэнасияма и Самбэ, а также на горе Дайсэн. На горе Кэнасияма, откуда видны Дайсэн, Хирудзэн-сандза и Юмигахама, популярна «лесная терапия» – прогулка по лесу из гигантских деревьев бука и криптомерии суги, а «площадь Катакури» на 8-й станции горы в период праздников Золотой недели конца апреля и начала мая переполнена отдыхающими.
На полуострове Симанэ территория парка простирается в окрестностях Хиносаки в западной части северного берега полуострова и в восточной части от Кугуридо в Кага до мыса Дзидзодзаки. Это места действия мифов о кунибики, притягивании суши к Японии, и здесь множество древних святынь, таких как святилище Хиномисаки (город Идзумо) и святилище Михо (город Мацуэ) на востоке, а самое знаменитое – святилище Идзумо-тайся на западе. Есть немало других известных мест, таких как Кугуридо в Кага среди изрезанных бурными волнами Японского моря скал и маяк Хиномисаки.
Острова Оки, расположенные примерно в 40–80 км к северу от полуострова Симанэ, состоят из более чем 180 больших и малых островов и разделены на две области: юго-западные острова Додзэн и северо-восточные острова Дого. У моря есть много живописных мест, таких как залив Дзёдогаура, побережья Сирасима и Кунига, «остров-свеча» Росоку. Их называют также «Цветочными островами» за богатство местной флоры, особенно известны рододендрон Оки и природный лес криптомерий суги на самой высокой вершине, горе Даймандзи (608 м).
Учреждён 1 февраля 1936 г., площадь: 35 353 га
Национальный парк Асидзури-Увакай (префектуры Эхимэ и Коти)
Национальный парк простирается от мыса Асиздури в Коти на юго-западе Сикоку до моря Увакай в Эхимэ. В 1972 году район моря Увакай и морские парки были включены в Национальный парк Асидзури, учреждённый в 1955 году, и он стал национальным парком Асидзури-Увакай. Во внутренние районы входят ущелье Намэтоко и Синояма в Эхимэ.
В восточной части района Асидзури находится известный утёс, вздымающийся на 80 метров. Благодаря температуре течения Куросио здесь можно увидеть субтропические растения, такие как семейство пальмовых, Quercus phillyrae и камелии, а в море – красивые коралловые рифы и тропических рыб.
На побережье Тацукуси в 15 км к западу от мыса Асидзури любуются этим живописным местом, окружённым скалами причудливых очертаний – Оотакэ и Котакэ, Большой и малый бамбук, и Рамма, Резная решётка. Из развлечений популярны прогулки на лодках с прозрачным дном, которые ходят до причудливых скал на оконечности мыса Тихиро и побережья Минокоси – побережье зарегистрировано как морской парк и посетители любуются надводным и подводным пейзажем.
Мысы, скалы и рифы также разбросаны у мыса Канаэдзаки в посёлке Оцуки на западе. На побережье Одо на южной стороне полуострова Оцуки видны огромные гранитные скалы высотой более 100 метров. Здесь есть много достопримечательностей, таких как обзорные площадки и «скала Каннон» Каннонъива.
Остров Касива у оконечности полуострова Оцуки и остров Окиносима в 5 км к юго-западу от него – излюбленное место любителей моря, здесь занимаются дайвингом и рыбалкой.
Район моря Ува – риасовое побережье, здесь есть множество больших и маленьких островов, образующих прекрасные и разнообразные пейзажи. В море с невероятно прозрачной водой обитает множество мягких кораллов, не имеющих скелета. Популярны подводное плавание и морские прогулки на необитаемом острове Касима с его красивыми подводными видами, а на самом острове живут дикие олени и обезьяны.
На внутренней территории в территорию национального парка входят гора Сасаяма (1065 м), расположенная между Эхимэ и Коти, и ущелье Намэтоко, которое находится выше по течению реки Симанто. Сасаяма – священная гора со святилищем Сасаяма недалеко от вершины. Весной, когда цветут азалии акэбоно, здесь особенно много любителей горных восхождений. В долине ущелья течёт чистая вода, и сглаженные эрозией гранитные русла рек и водопады создают уникальные пейзажи.
Учреждён 10 ноября 1972 г., площадь: 11 345 га
Национальный парк Сэтонайкай (префектуры Окаяма, Хиросима, Ямагути, Кагава, Токусима, Эхимэ)
Крупнейший национальный парк Японии Сэтонайкай первоначально охватывал территории только в трёх префектурах – Хиросима, Окаяма и Кагава. Позднее он был расширен и расположен в 11 префектурах – от Осаки и Вакаямы на востоке до Ойта и Фукуока на Кюсю на западе, а площадь превышает 900 000 гектаров, если учитывать морскую территорию.
Среди живописных мест региона Тюгоку в преф. Окаяма – острова Хинасэ, горы Усимадо, Кинкодзан, Одзигатакэ, Васюдзан, в преф. Хиросима – залив Томоноура, горы Норояма и Ясумияма, остров Миядзима, в преф. Ямагути – остров Суо-Осима и пролив Каммон.
На стороне острова Сикоку также есть множество живописных мест, таких как пролив Наруто в преф. Токусима, острова Содосима и Наосима, остров Ясима, горная группа Госёкудай в преф. Кагава, мыс Сада и пролив Хоё в преф. Эхиме. Популярна дорога Симанами-кайдо по мостам через острова, соединяющая Ономити в преф. Хиросима и Имабари в преф. Эхимэ.
Учреждён 16 марта 1934 г., площадь: 66 934 га
Фотография к заголовку: гора Дайсэн в сезон осенней листвы (фотография предоставлена префектурой Тоттори)