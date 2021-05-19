Национальные парки Тохоку: горы, чистые воды и глубокие снега

Путеводительпо Японии

Регион Тохоку, занимающий всю северо-восточную часть Хонсю, знаменит потрясающими природными пейзажами, появившимися здесь благодаря ландшафтному разнообразию – во внутренней материковой части тянется вулканическая цепь, где густые леса, цветущие плато и озёра с чистой водой создают великолепные виды. Береговая линия изрезана волнами, усеяна утёсами и причудливыми скалами, напоминающими о мощи природы. Здесь мы расскажем о национальных парках Тохоку и их преображении в разные времена года.

Национальный парк Товада-Хатимантай (префектуры Аомори, Акита и Иватэ)



Горная река Оирасэ, вытекающая из озера Товада. Место особенно популярно в сезон осенней листвы (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Аомори)

Национальный парк Товада-Хатимантай состоит из района Товада-Хаккода в префектуре Аомори и района Хатимантай, который простирается еа территории префектур Иватэ и Акита. Горы с богатой зеленью, кристальная вода озёр и горных потоков создают прекрасные пейзажи, которые удивительно выглядят и зимой, под снежным покровом.

Хаккода – это группа вулканов, состоящая из северного горного хребта Кита-Хаккода с главной вершиной Одакэ (1585 м) и южного горного хребта Минами-Хаккода с горой такой как Кусигаминэ (1517 м). На Кита-Хаккода есть хорошая сеть горных троп, а на Тамоятидакэ (1324 м) ведёт канатная дорога Хаккода, сюда несложно добраться, чтобы прогуляться пешком или покататься на лыжах. Минами-Хаккода с её обилием нетронутой природы больше подходит для людей с хорошим опытом восхождений.



Вершина Одакэ в горах Хаккода и ворота-тории святилища Якуси (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Аомори)



Канатная дорога Хаккода среди заснеженных горных склонов с укрытыми снегом деревьями (фотография предоставлена Организацией содействия туризму Тохоку)

Озеро Товада находится на границе префектур Аомори и Акита, это кальдерное озеро с окружностью 46 км, расположенное на высоте 400 метров. В озере очень прозрачная вода, глубина в самой глубокой части составляет 327 метров, поэтому озеро окрашено в яркий цвет индиго. Озеро и ущелье Оирасэ протяжённостью около 14 километров – одно из знаменитых мест Японии, признанное «особым живописным местом и памятником природы» национального уровня.



На берегу озера Товада есть набережная, откуда отправляются прогулочные катера (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Аомори)



Ущелье Оирасэ в прохладный сезон новой листвы (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Аомори)

Хатимантай – плато с максимальной высотой 1614 метров, это прекрасное место для горных прогулок, где можно увидеть разнообразные экосистемы, включая озеро Хатиманнума, другие озёра и болота. Зимой здесь обильно выпадает снег, создающий знаменитые «снежные коридоры», такие как туристическая дорога Хатимантай Аспи тэрайн, открывающаяся ранней весной. На самом юге области Хатимантай находится гора Акита Комагатакэ, известная как сокровищница альпийских растений, а в восточной части расположена гора Иватэ (2038 м), самая высокая вершина префектуры Иватэ.



Великолепный пейзаж вулканического плато Хатимантай. Вокруг Хатиманнумы в центре есть прогулочные тропы и обзорные площадки (фотография предоставлена Ассоциацией туризма префектуры Иватэ)



Альпийское растение Fragaria iinuma цветёт у горной тропы на горе Акита Комагатакэ (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Акита)



«Снежный коридор» линии Хатимантай Аспи тэрайн, высота снега может достигать 8 метров (фотография: PIXTA)

В этом регионе есть прекрасные термальные источники, такие как онсэн Сукаю с его огромной смешанной «Купальней на 1000 человек» у западного подножья горы Одакэ в Хаккода и онсэн Нюто в городе Сэмбоку преф. Акита со множеством гостиниц вдоль горной реки, посетители этого региона совмещают восхождения и пеший туризм с отдыхом в термальных ваннах.

(Учреждён 1 февраля 1936 г., площадь: 85 534 га)



Сэннин-буро, «Купальня на 1000 человек» в онсэне Сукаю, где многие посетители останавливаются на продолжительное время (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Аомори)

Национальный парк Санрику Фукко (префектуры Аомори, Иватэ и Мияги)



Побережье Дзёдогахама в Иватэ с прекрасными зелёными соснами на крутом утёсе у моря (фотография предоставлена Организацией содействия туризму Тохоку)

Чтобы помочь восстановлению после Великого восточно-японского землетрясения, в состав Национального парка Рикутю-кайган, учреждённого в 1955 году, в 2013 году включили природный парк префектуры Аомори Танэсаси-кайган-Хасикамидакэ, а в 2015 году – государственный парк Минами-санрику-Кинкадзан в префектуре Мияги. Так появился национальный парк восстановления Санрику, протянувшийся примерно на 250 километров вдоль побережья Тихого океана.

В самой северной части находится остров Кабусима (г. Хатинохэ преф. Аомори), который является местом размножения чернохвостых чаек и признан национальным памятником природы. Отсюда открывается панорамный вид на гору Хасикамидакэ (740 м).



Святилище Кабусима, где летают чернохвостые чайки, является популярным «местом силы» (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Аомори)

От г. Кудзи в преф. Иватэ, известного своими «самыми северными ныряльщицами-ама», до залива Мияко, знаменитого морепродуктами, северная часть бывшего национального парка Рикутю-кайган окружена скалами высотой от 50 до 200 метров, эти места называют «Морскими Альпами». Сложная риасовая береговая линия продолжается к югу от Мияко, поражая разнообразием пейзажей, а в заливе находятся некоторые из ведущих рыболовных портов Японии, такие как Камаиси, Офунато и Кэсэннума.



Пляж Косодэ в Кудзи со множеством необычных скал и рифов, здесь можно увидеть грот Цуриганэдо (на фото) и скалу Кабутоива, Скалу-шлем (фотография: PIXTA)



Скалы в Китаямадзаки преф. Иватэ достигают максимальной высоты 200 м (фотография: PIXTA)



Остров Кэсеннума-оосима, куда можно добраться на машине. Здесь немало популярных мест, таких как пляж Кугунарихама, национальный памятник природы, известный своим поющим песком, популярное место купаний Коданохама и гора Камэяма высотой 325 м (фотография предоставлена Офисом по развитию туризма префектуры Мияги)

С самого южного полуострова Осика вы можете полюбоваться заливом Онагава и островом Кинкасан на юго-востоке, который является одним из трёх знаменитых священных мест региона (Осю санрэйдзё), наряду с Осорэдзан и Дэва-сандзан, где сохранилась нетронутая природа. В городах Кэсэннума и Рикудзэнтаката и других местах есть мемориалы, напоминающие о страшной силе цунами, устроены мемориальный парк и зал, посвящённый легендам о землетрясениях. Это ценный национальный парк, где можно любоваться великолепными пейзажами, наслаждаться дарами моря, увидеть ход восстановления после землетрясения и осознать важность осведомлённости о предотвращении стихийных бедствий.

(Учреждён 2 мая 1955 г., нынешнее название получил в связи с расширением 24 мая 2013 г. Площадь: 28 539 га)



Вид из парка Гобансё с полуострова Осика. Справа – гора и остров Кинкасан (фотография: PIXTA)



«Чудесная сосна» и остатки молодёжного хостела Рикудзэнтаката, пострадавшего от цунами (фотография Nippon.com)

Национальный парк Бандай Асахи (префектуры Ямагата, Фукусима и Ниигата)



Вид на гору Гассан от ворот-тории горы Хагуросан (фотография: PIXTA)

Обширный национальный парк Бандай Асахи расположен к югу от Дэва-сандзан, места поклонения горам, там находятся горные хребты Асахи и Иидэ с разнообразной флорой и фауной, хребет Адзума и гора Бандай (1816 м), популярные среди туристов, и озеро Инавасиро.

Дэва-сандзан, Три вершины региона Дэва, – это общее название трёх святилищ, Гассан на вершине горы Гассан (1984 м), Идэ на вершине горы Хагуро (414 м) и Юдоносан на склоне горы Юдоно, они известны как священные места японского культа сюгэндо. Помимо паломничества и посещения исторических мест здесь можно осмотреть много разных достопримечательностей, таких как лавовое плато Мидагахара с северной стороны горы Гассан.



Пятиярусная пагода Хагуросан, национальное достояние, и Криптомерия-старик Дзидзисуги, которой около 1000 лет (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Ямагата)



Большие ворота-тории (оотории) горы Юдоно (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Ямагата)



Болота Мидагахара на 8-й станции горы Гассан (фотография: PIXTA)

На горном массиве Асахи-Иидэ сохранились первобытные ландшафты, такие как природные буковые леса, а высокогорные болота и луга являются местом обитания редких растений и насекомых, которые выживают в суровых условиях горного климата.

Символы префектуры Фукусима гора Бандай и озеро Инавасиро, хребет Адзума с вулканом Адзума Кофудзи (1707 м), кратер которого можно обойти пешком, и самой высокой вершиной, горой Ниси-Адзума (2035 м), – все эти места несложно посетить и тем, кто живёт в районе Токио, здесь обычно много людей. Здесь множество и других популярных мест – озеро Госикинума в Урабандай, гора Адатара, онсэны Цутию и Такаю.

(Учреждён 5 сентября 1950 г., площадь: 186 389 га)



В центре – главная вершина горного хребта Асахи, гора Асахи (1871 м) (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Ямагата)



Буковый лес Нукумидайра у подножья горного хребта Иидэ (фотография: PIXTA)



Живописное озеро Инавасиро и гора Бандай, покрытая снегом (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Фукусима)



Гора Адатара окрашена в осенние цвета. На вершину можно подняться по канатной дороге (фотография: PIXTA)

Фотография к заголовку: Вид на гору Бандай от озёр Госикинума и Руринума (фотография PIXTA)

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