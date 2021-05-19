Национальные парки Тохоку: горы, чистые воды и глубокие снега
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Национальный парк Товада-Хатимантай (префектуры Аомори, Акита и Иватэ)
Национальный парк Товада-Хатимантай состоит из района Товада-Хаккода в префектуре Аомори и района Хатимантай, который простирается еа территории префектур Иватэ и Акита. Горы с богатой зеленью, кристальная вода озёр и горных потоков создают прекрасные пейзажи, которые удивительно выглядят и зимой, под снежным покровом.
Хаккода – это группа вулканов, состоящая из северного горного хребта Кита-Хаккода с главной вершиной Одакэ (1585 м) и южного горного хребта Минами-Хаккода с горой такой как Кусигаминэ (1517 м). На Кита-Хаккода есть хорошая сеть горных троп, а на Тамоятидакэ (1324 м) ведёт канатная дорога Хаккода, сюда несложно добраться, чтобы прогуляться пешком или покататься на лыжах. Минами-Хаккода с её обилием нетронутой природы больше подходит для людей с хорошим опытом восхождений.
Озеро Товада находится на границе префектур Аомори и Акита, это кальдерное озеро с окружностью 46 км, расположенное на высоте 400 метров. В озере очень прозрачная вода, глубина в самой глубокой части составляет 327 метров, поэтому озеро окрашено в яркий цвет индиго. Озеро и ущелье Оирасэ протяжённостью около 14 километров – одно из знаменитых мест Японии, признанное «особым живописным местом и памятником природы» национального уровня.
Хатимантай – плато с максимальной высотой 1614 метров, это прекрасное место для горных прогулок, где можно увидеть разнообразные экосистемы, включая озеро Хатиманнума, другие озёра и болота. Зимой здесь обильно выпадает снег, создающий знаменитые «снежные коридоры», такие как туристическая дорога Хатимантай Аспи тэрайн, открывающаяся ранней весной. На самом юге области Хатимантай находится гора Акита Комагатакэ, известная как сокровищница альпийских растений, а в восточной части расположена гора Иватэ (2038 м), самая высокая вершина префектуры Иватэ.
В этом регионе есть прекрасные термальные источники, такие как онсэн Сукаю с его огромной смешанной «Купальней на 1000 человек» у западного подножья горы Одакэ в Хаккода и онсэн Нюто в городе Сэмбоку преф. Акита со множеством гостиниц вдоль горной реки, посетители этого региона совмещают восхождения и пеший туризм с отдыхом в термальных ваннах.
(Учреждён 1 февраля 1936 г., площадь: 85 534 га)
Национальный парк Санрику Фукко (префектуры Аомори, Иватэ и Мияги)
Чтобы помочь восстановлению после Великого восточно-японского землетрясения, в состав Национального парка Рикутю-кайган, учреждённого в 1955 году, в 2013 году включили природный парк префектуры Аомори Танэсаси-кайган-Хасикамидакэ, а в 2015 году – государственный парк Минами-санрику-Кинкадзан в префектуре Мияги. Так появился национальный парк восстановления Санрику, протянувшийся примерно на 250 километров вдоль побережья Тихого океана.
В самой северной части находится остров Кабусима (г. Хатинохэ преф. Аомори), который является местом размножения чернохвостых чаек и признан национальным памятником природы. Отсюда открывается панорамный вид на гору Хасикамидакэ (740 м).
От г. Кудзи в преф. Иватэ, известного своими «самыми северными ныряльщицами-ама», до залива Мияко, знаменитого морепродуктами, северная часть бывшего национального парка Рикутю-кайган окружена скалами высотой от 50 до 200 метров, эти места называют «Морскими Альпами». Сложная риасовая береговая линия продолжается к югу от Мияко, поражая разнообразием пейзажей, а в заливе находятся некоторые из ведущих рыболовных портов Японии, такие как Камаиси, Офунато и Кэсэннума.
С самого южного полуострова Осика вы можете полюбоваться заливом Онагава и островом Кинкасан на юго-востоке, который является одним из трёх знаменитых священных мест региона (Осю санрэйдзё), наряду с Осорэдзан и Дэва-сандзан, где сохранилась нетронутая природа. В городах Кэсэннума и Рикудзэнтаката и других местах есть мемориалы, напоминающие о страшной силе цунами, устроены мемориальный парк и зал, посвящённый легендам о землетрясениях. Это ценный национальный парк, где можно любоваться великолепными пейзажами, наслаждаться дарами моря, увидеть ход восстановления после землетрясения и осознать важность осведомлённости о предотвращении стихийных бедствий.
(Учреждён 2 мая 1955 г., нынешнее название получил в связи с расширением 24 мая 2013 г. Площадь: 28 539 га)
Национальный парк Бандай Асахи (префектуры Ямагата, Фукусима и Ниигата)
Обширный национальный парк Бандай Асахи расположен к югу от Дэва-сандзан, места поклонения горам, там находятся горные хребты Асахи и Иидэ с разнообразной флорой и фауной, хребет Адзума и гора Бандай (1816 м), популярные среди туристов, и озеро Инавасиро.
Дэва-сандзан, Три вершины региона Дэва, – это общее название трёх святилищ, Гассан на вершине горы Гассан (1984 м), Идэ на вершине горы Хагуро (414 м) и Юдоносан на склоне горы Юдоно, они известны как священные места японского культа сюгэндо. Помимо паломничества и посещения исторических мест здесь можно осмотреть много разных достопримечательностей, таких как лавовое плато Мидагахара с северной стороны горы Гассан.
На горном массиве Асахи-Иидэ сохранились первобытные ландшафты, такие как природные буковые леса, а высокогорные болота и луга являются местом обитания редких растений и насекомых, которые выживают в суровых условиях горного климата.
Символы префектуры Фукусима гора Бандай и озеро Инавасиро, хребет Адзума с вулканом Адзума Кофудзи (1707 м), кратер которого можно обойти пешком, и самой высокой вершиной, горой Ниси-Адзума (2035 м), – все эти места несложно посетить и тем, кто живёт в районе Токио, здесь обычно много людей. Здесь множество и других популярных мест – озеро Госикинума в Урабандай, гора Адатара, онсэны Цутию и Такаю.
(Учреждён 5 сентября 1950 г., площадь: 186 389 га)
Фотография к заголовку: Вид на гору Бандай от озёр Госикинума и Руринума (фотография PIXTA)