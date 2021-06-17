Национальные парки региона Кансай: священные горы и причудливые приморские пейзажи

Путеводительпо Японии

На фотографиях вы увидите живописные места горного пути от горы Ёсино до Трёх вершин Кумано, причудливые скалы на побережье, песчаные дюны Тоттори и мощные водовороты Наруто в национальных парках региона Кансай Тохоку и их преображении в разные времена года.

Национальный парк Ёсино-Кумано (префектуры Нара, Вакаяма, Миэ)



Старая дорога Кумано (фотография предоставлена общественной организацией Федерация туризма префектуры Вакаяма)

Национальный парк Ёсино-Кумано простирается от горы Ёсино в центральной части полуострова Кии до горного хребта Ооминэ и горного массива Оодайгахара, рек Китаямагава и Куманогава со знаменитыми природными видами в ущельях, и побережья Куманонада, самой южной точки острова Хонсю. В 2004 году святилища и храмы, такие как Кимпусэндзи в Ёсино и храмы Трёх гор Кумано, Кумано-сандзан, соединяющая их паломническая дорога, а также прилегающие известные места стали объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в качестве комплекса «Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)».

Гора Ёсино знаменита своим весенним пейзажем, который называют Итимоку сэмбон, «(Охватить) тысячу деревьев одним взглядом». Цветы раскрываются постепенно, начиная с нижнего яруса симосэмбон, «нижняя тысяча деревьев», и переходя на средний и верхний ярусы сакуры на склонах, накасэмбон и камисэмбон, благодаря чему цветением можно любоваться весь апрель. 170-километровая горная дорога, соединяющая гору Ёсино и Кумано-сандзан, Три горы Кумано, была создана паломниками, практикующими культ сюгэндо. Горный хребет Ооминэ включает горы высотой более 1500 метров, самая известная из которых – Хаккёгатакэ (1915 м), дорога Ооминэ-окугакэмити, соединяющая вершины вдоль главной линии хребта, изобилует сложными местами и рекомендуется для людей с большим опытом восхождений.



Гора Ёсино и розовые цветы горной сакуры ямадзакура, одновременно видны тысячи деревьев, благодаря чему вид получил своё название итимоку сэмбон (фотография: PIXTA)

Вид на горы Буссёгатакэ, Ситимэнсан, Хаккёгатакэ и Мисэн в горах Ооминэ (фотография: PIXTA)

К востоку от горы Оминэ, на границе префектур Нара и Миэ, находится массив Оодайгахара, одна из самых дождливых областей в Японии, и с пешеходной тропы у вершины вы можете увидеть мощные утёсы и скалы и полюбоваться одним из лучших девственных лесов Японии. Река Китаяма, которая начинается у Оодайгахара и горы Обагаминэ западнее, вьётся среди гор Кии и ниже впадает в реку Кумано в Вакаяме. Особенно знаменита V-образная долина Дорокё в её в нижнем течении, а ущелье Дорохаккё в местности Симодоро признано особым живописным местом и памятником природы национального значения.



Осенний вид с 800-метрового утёса Дайдзягура в Оодайгахара

Прогулочное судно в Дорокё в период осенней листвы (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

Кумано-сандзан, Три горы Кумано – это общее название трёх главный святилищ Кумано – Кумано Хонгу-тайся, Кумано Хаятама-тайся и Кумано Нати-тайся. Как и гора Ёсино с древности это места поклонения, куда круглый год приезжает множество верующих, там есть много достопримечательностей, таких как водопад Нати и деревня горячих источников Кумано Хонгу-онсэнкё. Южное побережье полуострова Кии также изобилует живописными местами, такими как скалы Сэндзёдзики, Сандамбэки и Хасигуиива в Сирахаме, а море с его кораллами и тропическими рыбами популярно среди дайверов.

Учреждён 1 февраля 1936 г., площадь: 61 406 га



Святилище Кумано Хонгу-тайся (г. Танабэ) (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

Святилище Кумано Хаятама-тайся (г. Сингу) (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

Реку Куманогава называют «Речной дорогой паломничества» (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

Скалы Хасигуиива в городе Кусимото, более 40 камней необычной формы и разного размера (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

Национальный парк Санъинкайган (префектуры Киото, Хёго, Тоттори)



Песчаные дюны Тоттори, на которых рисунок постоянно меняется от дующих здесь ветров (фотография предоставлена префектурой Тоттори)

Национальный парк Санъинкайган простирается вдоль Японского моря примерно на 75 километров от западной части полуострова Танго в Киото до песчаных дюн Тоттори. Риасовое побережье, занимающее обширную территорию, изобилует живописными видами благодаря обилию выветренных морем скал и гротов, а в устье реки накапливается песок, создающий великолепные пейзажи песчаных дюн Тоттори.

Западное побережье города Кётанго также известно своими видами, такими как Госикихама, где можно увидеть выбитые волнами в скалах скальные ярусы, песчаные дюны Танго, популярный летом пляж, и песчаную косу Сётэнкё, отделяющую залив Кумихама от моря.



Госикихама с разноцветными валунами (фотография: PIXTA)

Песчаная коса Сётэнкё, расположенная между Японским морем (слева) и заливом Кумихама (справа), получила своё название «Малая небесная лестница» благодаря сходству с другой песчаной косой, Аманохасидатэ, «Небесной лестницей» (фотография: PIXTA)

В северной части региона Тадзима в Хёго, помимо живописных мест с впечатляющими скальными образованиями, такими как побережье Хиёрияма, Анами, скалы Хасакири и скальные ворота Асахи, также популярны пляжи Такэнохама и Имагоура. Вдоль побережья Тоттори прекрасны пейзажи небольших причудливых островов, таких как острова Натанэ-гото и Сэнган-Мацусима.



Вид сверху со скалы на побережье Хиёрияма. Самый дальний необитаемый остров Адзумаягатацусима, согласно преданию, является тем местом, где герой сказки Урасима Таро открыл подаренную ему в морском дворце драгоценную шкатулку (фотография предоставлена штаб-квартирой по туризму Хёго)



Скала Хасакариива на побережье Кирихама – скальные ворота с обрушившимся верхом (фотография предоставлена штаб-квартирой по туризму Хёго)

В центре слева – остров Сэнган-Мацусима на побережье Урадомэ. Говорят, что Икэда Цунэкиё, второй правитель княжества Тоттори, обещал 1000 кан (1 кан=ок. 3,75 кг) серебра тому, кто сможет перенести эту сосну на камне в его сад (фотография предоставлена префектурой Тоттори)

Песчаные дюны Тоттори тянутся на 16 км с востока на запад и на 2,4 км с севера на юг, это самый большой район песчаных дюн в Японии. Посетителям предлагают множество развлечений, таких как полёты на параплане, катание на верблюдах и сегвее по песчаным дюнам. В течение года здесь можно увидеть разнообразные пейзажи – созданные ветром гребни на дюнах, прекрасные закаты, огни на рыбацких лодках, которыми приманивают рыбу, и заснеженные дюны зимой.

Учреждён 15 июля 1963 г., площадь: 8783 га



Песчаные дюны Тоттори, где можно покататься на верблюдах (фотография предоставлена префектурой Тоттори)

За силуэтом песчаных дюн в сумерках можно увидеть огни рыбацких лодок (фотография предоставлена префектурой Тоттори)

Национальный парк Сэтонайкай (префектуры Осака, Хёго, Вакаяма)



Водовороты Наруто, которые появляются между островом Авадзи и городом Наруто в префектуре Токусима, достигают размера в 30 метров (фотография предоставлена штаб-квартирой по туризму Хёго)

Самый большой национальный парк в Японии, Национальный парк Внутреннего моря Сэто, охватывает 10 префектур от Осаки и Вакаямы на востоке до префектур Ойта и Фукуока на острове Кюсю на западе, он занимает площадь более 900 000 гектаров, включая море.

В посёлке Мисаки-тё на южной оконечности Осакского залива находится единственный природный пляж в Осаке. Посетителям предлагают множество пляжных развлечений, таких как плавание, сбор моллюсков, рыбалку и катание на каноэ. На архипелаге Томогасима в проливе Китан в лесу с богатой природой сохранились остатки военного укрепления японской армии, о которых в последнее время говорят, что их пейзаж напоминает о мире мультфильма Миядзаки Хаяо «Небесный замок Лапута». Большой популярностью пользуются экскурсионные катера.



Парк Сэннан-сатоуми в посёлке Мисаки преф. Осака с широким разнообразием морских развлечений (фотография: PIXTA)

Вид на Томогасима с обзорной площадки на руинах первой батареи Синдзан (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

Руины 3-й батареи на Томогасиме (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

В Хёго в состав парка входят район Рокко и прибрежный район Нисихарима, а особенно привлекателен район вокруг острова Авадзи. Здесь можно увидеть остров Наругасима, который называют «Хасидатэ в Авадзи», в проливе Акаси, и водовороты пролива Наруто – знаменитые пейзажи Внутреннего моря Сэто.

Учреждён 16 марта 1934 г., площадь: 66 934 га



Мост Акаси-кайкё в сумерках (фотография предоставлена штаб-квартирой по туризму Хёго)

Остров Наруга, отмель примерно в 3 км в восточной части острова Авадзи (фотография: PIXTA)

Фотография к заголовку: Водопад Нати в Кумано и трёхъярусная пагода храма Сэйгантодзи (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)

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