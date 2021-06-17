Национальные парки региона Кансай: священные горы и причудливые приморские пейзажи
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Национальный парк Ёсино-Кумано (префектуры Нара, Вакаяма, Миэ)
Национальный парк Ёсино-Кумано простирается от горы Ёсино в центральной части полуострова Кии до горного хребта Ооминэ и горного массива Оодайгахара, рек Китаямагава и Куманогава со знаменитыми природными видами в ущельях, и побережья Куманонада, самой южной точки острова Хонсю. В 2004 году святилища и храмы, такие как Кимпусэндзи в Ёсино и храмы Трёх гор Кумано, Кумано-сандзан, соединяющая их паломническая дорога, а также прилегающие известные места стали объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в качестве комплекса «Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)».
Гора Ёсино знаменита своим весенним пейзажем, который называют Итимоку сэмбон, «(Охватить) тысячу деревьев одним взглядом». Цветы раскрываются постепенно, начиная с нижнего яруса симосэмбон, «нижняя тысяча деревьев», и переходя на средний и верхний ярусы сакуры на склонах, накасэмбон и камисэмбон, благодаря чему цветением можно любоваться весь апрель. 170-километровая горная дорога, соединяющая гору Ёсино и Кумано-сандзан, Три горы Кумано, была создана паломниками, практикующими культ сюгэндо. Горный хребет Ооминэ включает горы высотой более 1500 метров, самая известная из которых – Хаккёгатакэ (1915 м), дорога Ооминэ-окугакэмити, соединяющая вершины вдоль главной линии хребта, изобилует сложными местами и рекомендуется для людей с большим опытом восхождений.
К востоку от горы Оминэ, на границе префектур Нара и Миэ, находится массив Оодайгахара, одна из самых дождливых областей в Японии, и с пешеходной тропы у вершины вы можете увидеть мощные утёсы и скалы и полюбоваться одним из лучших девственных лесов Японии. Река Китаяма, которая начинается у Оодайгахара и горы Обагаминэ западнее, вьётся среди гор Кии и ниже впадает в реку Кумано в Вакаяме. Особенно знаменита V-образная долина Дорокё в её в нижнем течении, а ущелье Дорохаккё в местности Симодоро признано особым живописным местом и памятником природы национального значения.
Кумано-сандзан, Три горы Кумано – это общее название трёх главный святилищ Кумано – Кумано Хонгу-тайся, Кумано Хаятама-тайся и Кумано Нати-тайся. Как и гора Ёсино с древности это места поклонения, куда круглый год приезжает множество верующих, там есть много достопримечательностей, таких как водопад Нати и деревня горячих источников Кумано Хонгу-онсэнкё. Южное побережье полуострова Кии также изобилует живописными местами, такими как скалы Сэндзёдзики, Сандамбэки и Хасигуиива в Сирахаме, а море с его кораллами и тропическими рыбами популярно среди дайверов.
Учреждён 1 февраля 1936 г., площадь: 61 406 га
Национальный парк Санъинкайган (префектуры Киото, Хёго, Тоттори)
Национальный парк Санъинкайган простирается вдоль Японского моря примерно на 75 километров от западной части полуострова Танго в Киото до песчаных дюн Тоттори. Риасовое побережье, занимающее обширную территорию, изобилует живописными видами благодаря обилию выветренных морем скал и гротов, а в устье реки накапливается песок, создающий великолепные пейзажи песчаных дюн Тоттори.
Западное побережье города Кётанго также известно своими видами, такими как Госикихама, где можно увидеть выбитые волнами в скалах скальные ярусы, песчаные дюны Танго, популярный летом пляж, и песчаную косу Сётэнкё, отделяющую залив Кумихама от моря.
В северной части региона Тадзима в Хёго, помимо живописных мест с впечатляющими скальными образованиями, такими как побережье Хиёрияма, Анами, скалы Хасакири и скальные ворота Асахи, также популярны пляжи Такэнохама и Имагоура. Вдоль побережья Тоттори прекрасны пейзажи небольших причудливых островов, таких как острова Натанэ-гото и Сэнган-Мацусима.
Песчаные дюны Тоттори тянутся на 16 км с востока на запад и на 2,4 км с севера на юг, это самый большой район песчаных дюн в Японии. Посетителям предлагают множество развлечений, таких как полёты на параплане, катание на верблюдах и сегвее по песчаным дюнам. В течение года здесь можно увидеть разнообразные пейзажи – созданные ветром гребни на дюнах, прекрасные закаты, огни на рыбацких лодках, которыми приманивают рыбу, и заснеженные дюны зимой.
Учреждён 15 июля 1963 г., площадь: 8783 га
Национальный парк Сэтонайкай (префектуры Осака, Хёго, Вакаяма)
Самый большой национальный парк в Японии, Национальный парк Внутреннего моря Сэто, охватывает 10 префектур от Осаки и Вакаямы на востоке до префектур Ойта и Фукуока на острове Кюсю на западе, он занимает площадь более 900 000 гектаров, включая море.
В посёлке Мисаки-тё на южной оконечности Осакского залива находится единственный природный пляж в Осаке. Посетителям предлагают множество пляжных развлечений, таких как плавание, сбор моллюсков, рыбалку и катание на каноэ. На архипелаге Томогасима в проливе Китан в лесу с богатой природой сохранились остатки военного укрепления японской армии, о которых в последнее время говорят, что их пейзаж напоминает о мире мультфильма Миядзаки Хаяо «Небесный замок Лапута». Большой популярностью пользуются экскурсионные катера.
В Хёго в состав парка входят район Рокко и прибрежный район Нисихарима, а особенно привлекателен район вокруг острова Авадзи. Здесь можно увидеть остров Наругасима, который называют «Хасидатэ в Авадзи», в проливе Акаси, и водовороты пролива Наруто – знаменитые пейзажи Внутреннего моря Сэто.
Учреждён 16 марта 1934 г., площадь: 66 934 га
Фотография к заголовку: Водопад Нати в Кумано и трёхъярусная пагода храма Сэйгантодзи (фотография предоставлена Федерацией туризма префектуры Вакаяма)