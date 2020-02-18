Гора Ёсино – самое живописное место цветения сакуры в Японии

Сакура в Японии

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Из храма Ёсимидзу на горе Ёсино можно одновременно увидеть тысячи цветущих деревьев сакуры.

Самое живописное место цветения сакуры в Японии

Гора Ёсино в префектуре Нара в центральной Японии славится природными красотами, а также она известна как священное место практикующих аскетическую практику сюгэндо и район выращивания определённых пород дерева. В 2004 году комплекс памятников в этом регионе вошёл в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как «Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)». Эти места издавна славятся как место любования цветами японской вишни; многочисленные стихи, восхваляющие красоту цветов Ёсино, включены в знаменитую поэтическую антологию «Собрание старых и новых песен Японии» (Кокин вакасю, нач. X в.).



На горе Ёсино цветёт около 30 000 вишнёвых деревьев 200 сортов, преобладает сиро-ямадзакура, разновидность дикой вишни

Пейзаж цветущей вишни на горе Ёсино часто обозначают выражением хитомэ-сэмбон, «охватить тысячу деревьев одним взглядом» – оно описывает вид, открывающийся из храма Ёсимидзу, который является объектом Всемирного наследия. Сакуры по высотным ярусам подразделяют на симо-сэмбон, «нижнюю тысячу деревьев», растущих на низменности возле станции Ёсино железнодорожной линии Ёсино компании «Кинтэцу» и на горных склонах; нака-сэмбон (средняя тысяча), ками-сэмбон (верхняя тысяча) и оку-сэмбон (дальняя тысяча). Особенность горы Ёсино – длительный период цветения, так как вишнёвые деревья начинают цвести начиная от основания горы, и постепенно цветение продвигается всё выше по склонам.



Люди с удовольствием фотографируют вид «тысячи деревьев одним взглядом», открывающийся из храма Ёсимидзу

Смотровая площадка Онодати-ато

Смотровая площадка Онодати-ато расположена рядом с туристической парковкой в нижнем ярусе симо-сэмбон. Как следует из его полного названия, Сёкен котайго Онодачи-ато, вдовствующая императрица Сёкен, жена императора Мэйдзи, когда-то любовалась сакурой с этого места. Здесь устроены скамьи для отдыха, это прекрасное место, чтобы перевести дух.



На смотровой площадке Онодати-ато можно полюбоваться цветами и передохнуть



Вид на «нижнюю тысячу деревьев» симо-сэмбон



Бесплатное место для отдыха в зоне симо-сэмбон

Храм Ёсимидзу находится в зоне «средней тысячи» нака-сэмбон. Это объект Всемирного наследия, отсюда как раз и открывается вид «тысяча деревьев одним взглядом». Из окрестностей храма можно полюбоваться вишнями ярусов нака-сэмбон и ками-сэмбон, что позволяет насладиться видом всей горы в её весеннем убранстве.



Великолепный вид со смотровой площадки храма Ёсимидзу, объекта Всемирного наследия

Виды на границе префектур Нара и Осака

Чудесные виды на гору Ёсино открываются также со смотровой площадки Ханаягура в ярусе ками-сэмбон. Отсюда посетители могут осмотреть вид на гору Конгодзан на границе префектур Нара и Осака. Чтобы увидеть цветущие вишни ниже по склону, нужно подняться вверх по крутому склону Сисиодзака, но вид стоит затраченных усилий. Святилище Кимпу и храм Сайгёан, где, по преданию, проживал знаменитый поэт Сайгё-хоси (1118–1190), считают «местом силы». В окрестностях растут десятки горных вишен.



Вид со смотровой площадки Ханаягура, расположенной в 600 метрах над уровнем моря

В качестве сувенира на горе Ёсино можно приобрести трёхслойную японскую сладость ямадзакура-ёкан с желатиновой верхушкой со вкусом вишни, серединой из крахмала ёсино-кудзу в середине и нижним слоем из бобов адзуки, зелёного чая саття с ароматом вишни и свежих зеленых листьев. Ёкан с его изысканным вкусом изготавливают вручную.



Ямадзакура-ёкан – сладкий весенний сувенир с горы Ёсино

Гора Ёсино

Расположение: префектура Нара, уезд Ёсино, пос. Ёсино

префектура Нара, уезд Ёсино, пос. Ёсино Как доехать: около1 часа 40 минут от станции Киото до станции Ёсино или около 1 часа 15 минут от станции Осака Абэнобаси до станции Ёсино на Kintetsu Limited Express

около1 часа 40 минут от станции Киото до станции Ёсино или около 1 часа 15 минут от станции Осака Абэнобаси до станции Ёсино на Kintetsu Limited Express Вебсайт: Туристическая ассоциация горы Ёсино (на английском, корейском, упрощенном и традиционном китайском и тайском языках; см. ссылки на языки вверху страницы)

Текст: Фудзии Кадзуюки, 96Box

Фотография к заголовку: Вид, открывающийся из храма Ёсимидзу