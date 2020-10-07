Лес святилища Мэйдзи-дзингу: лесной проект национального масштаба

Территория святилища Мэйдзи-дзингу заросла густым лесом. Его можно принять за оставшийся нетронутым огромный участок природного леса, но на самом деле это искусственный лес, посаженный около 100 лет назад с целью сделать его частью естественной среды. Он воплотил мудрость и умения лесоводов и ландшафтных архитекторов своего времени.

В японской традиционной религии есть понятие «мириад божеств», яоёродзу-но ками, отражающее анимистический характер этих верований. Мириады божеств живут повсюду – на высоких горах, в густых лесах, голубых морях и на прекрасных островах. Есть божества воды в водопадах, реках, прудах и озёрах, боги огня в вулканах и печах, боги ветра и боги грома. Это так называемые природные божества. Другая разновидность японских божеств – божества с человеческой природой, это почитаемые духи предков и великих людей. Божества, которых почитают в святилище Мэйдзи – это император Мэйдзи (1852-1912) и императрица Сёкэн (1849-1914), много сделавшие для процветания современной Японии. В ноябре 2020 года исполняется сто лет со времени объявления их божествами.

Участок вокруг Главного павильона (хондэн) святилища называется найэн, «внутренний сад», и его почти со всех сторон окружает густой лес ринъэн, «лесной парк». Живущий в Лондоне скрипач Хакасэ Таро говорил: «С первым шагом внутрь святилища я что-то ощущаю. Как будто что-то накатывает, чего я обычно совершенно не чувствую – это можно назвать чувством веры». Возможно, туристы разных религий во множестве приходят сюда в том числе и затем, чтобы ощутить святость места.





Помимо священного пространства есть и «внешний парк» гайэн, где расположены различные спортивные сооружения, такие как поле для регби и бейсбольное поле, сосредоточенные вокруг Мемориальной картинной галереи Сёкэн (музей, который повествует о жизни императора Мэйдзи с помощью живописи), которую изначально соединяла с внутренним садом дорожка для верховой езды, вдоль которой тянулись аллеи деревьев. В парке за пределами святилища находится Национальный стадион, который является главным стадионом Олимпийских игр в Токио-2020. Стадион спроектировал архитектор Кума Кэнго. Несмотря его огромные размеры, построенный из дерева стадион вызывает тёплые чувства.

Лес, созданный лучшими учёными страны

Император Мэйдзи много путешествовал по Японии и снискал широкую народную любовь, а после его смерти в июле 1912 года мэр Токио Сакатани Ёсиро (1863-1941), бизнесмен Сибусава Эйити (1840-1931) и другие уже через день выступили с предложением основать святилище Мэйдзи. Они уточнили, что внутренний сад должен финансироваться национальным правительством, а внешний парк будет построен за счёт частных пожертвований, и правительство немедленно согласилось с планом. Гробницу императора уже было решено построить в Момояме в Киото, и жителям Токио, наверное, тоже хотелось сохранить связь с любимым императором.

В следующем 1913 году Кабинет министров учредил Комитет по исследованию святилища, в состав которого вошли лучшие учёные того времени, и в нём обсуждали местоположение и размеры святилища, общие планы создания внешнего и внутреннего садов. В результате было решено построить внутренний сад (постройки святилища и лесной парк ринъэн) на 70 гектарах на территории Ёёхатамати в пригороде Токио, где император Мэйдзи устроил прогулочный сад для императрицы Сёкэн, у которой было слабое здоровье. В небольшом отдалении от внутреннего сада, на месте расположения погребального зала императора Мэйдзи решили построить на 27,3 гектарах внешний сад гайэн. В 1915 году при Министерстве внутренних дел было создано Строительное бюро святилища Мэйдзи и началось строительство внешнего и внутреннего садов.

Строительство велось под руководством исследовательского комитета, состоящего из экспертов, ученики которых занимались воплощением планов в жизнь. Архитектор Ито Тюта (1867-1954) и историк архитектуры Секино Тадасу (1868-1935), профессора Токийского императорского университета (нынешний Токийский университет) занимались проектированием и строительством центральных сооружений, включая Главный павильон и Мэйдзи Кинэнкан. Отбор деревьев и создание лесных насаждений осуществляли профессора того же университета Кавасэ Дзэнтаро (1862-1932) и Хонда Сэйроку (1866-1952). За дизайн газонов внутреннего сада найэн, аллей и лесопарка гайэн отвечали Фукуба Хаято (1856-1921), художник-пейзажист Управления императорского двора, и Хара Хироси (1868-1934), профессор сельского хозяйства в Императорском университете Токио.

Уэхара Кэйдзи, пионер японского паркового планирования

В общей концепции внутреннего и внешнего садов Мэйдзи-дзингу, национального проекта, приковавшего внимание всех жителей страны, выразилось чувство баланса того времени, к которому стремились создатели. Они не упустили из внимания устремление к вестернизации и цивилизационному развитию, выражавшееся в лозунге вакон ёсай, «японский дух и западное знание». Во внутреннем саду, который и является самим святилищем, находятся деревянные постройки в традиционном стиле нагарэ-дзукури и лесные насаждения естественного вида, воплощающие традицию «леса умиротворения духов». Во внешнем саду гайэн, стремясь создать современный парк в западном стиле, разместили построенный из камня музей живописи в западном стиле, создав искусственный дизайн с четырьмя рядами деревьев, которые подчёркивали симметрию, и построили спортивные сооружения. В ноябре 1920 года провели церемонию перемещения божества в святилище внутреннего сада, а завершение строительства внешнего сада гайэн отпраздновали в октябре 1926 года.

Внутренний парк найэн планировали три автора. Первый – Хонда Сэйроку, вернувшийся в Японию после учёбы в Германии со степенью доктора лесного хозяйства. В Японии он стал основателем специальности «парковое строительство» в Токийском университете и спланировал парк Хибия, который открылся в 1903 году.

Вторым автором был Хонго Таканори (1877-1945), ученик Хонды и преподаватель Токийского университета. Позже он в качестве инженера Управления святилища Мэйдзи-дзингу создал проект развития лесного хозяйства святилища.

Третьим был Уэхара Кэйдзи (1889-1981), в то время аспирант Токийского университета, который специализировался на эстетике леса (ландшафтном дизайне), обучаясь у Хонды. Вместе с Хондой он устраивал предварительные обсуждения проекта сада, а в 1915 году был назначен техническим специалистом Строительного бюро. В течение трёх лет Уэхара руководил работами на месте строительства, пробовал различные подходы и экспериментировал, результаты его работы в 1920 году стали основой диссертации «Исследования лесов святилищ», благодаря которой он получил степень доктора наук.

После этого он отправился на Запад для изучения ландшафтного дизайна, и ещё будучи сравнительно молодым, в возрасте 35 лет, основал в 1924 году Токийскую старшую школу ландшафтного дизайна (сейчас – отделение ландшафтного дизайна факультета региональной экологии Токийского сельскохозяйственного университета), а в следующем году – Японское общество изучения ландшафтного дизайна, при этом он учитывал незаменимость специалистов по зелёному городскому планированию (ландшафтной архитектуре) после того, как большая часть Токио сгорела во время Великого землетрясения Канто в 1923 году.

Уэхара – первый современный исследователь ландшафтного дизайна в Японии, за свою жизнь опубликовал 250 книг и был пионером в этой сфере, подготовив множество специалистов. Он писал: «В Японии есть японские сады, священные леса, гробницы и другие особые японские ландшафты, отличающиеся от парков и лесов в других странах мира». Их общими чертами являются вечность и естественность, дающие ощущение жизненной силы, организация пространства и духовность, которые позволяют вам прочувствовать их глубокий смысл.

Возрождение огромного священного леса в Токио

Как говорилось выше, до строительства на внутренний сад найэн выделили 70 гектаров. Площадь лесов составляла 8 га, а 89% территории были заброшенными заросшими сорняками землями. Кроме того, от паровозов железной дороги по соседству шёл чёрный дым, и выращивать уязвимую к загрязнению криптомерию суги было нельзя. Создатели столкнулись с проблемой – как здесь можно создать «вечный лес» для божеств? Существовавшие ранее леса святилищ были природными лесами, расположенными в благоприятных местах, и «вечные леса» поддерживала сила природы. Трое лесоводов поставили перед собой задачу создать лес, максимально напоминающий природный.

Уэхара сыграл в этом важную роль. Вначале он провёл полевые исследования лесов 88 важнейших в стране старых святилищ разных эпох, и составил схемы наблюдений. Он также осмотрел лес гробницы императора Нинтоку, куда людям доступ запрещён. Японские императорские гробницы – это огромные инженерные сооружения, для которых создавали ров, в котором скапливалась вода, а извлечённую землю складывали в курган в форме замочной скважины, облицовывая поверхность камнем, деревья там не высаживали. Однако Уэхара своими наблюдениями подтвердил, что в течение сотен лет без малейшего вмешательства человека там растёт густой, напоминающий первобытный лес, и он считал его идеальным священным лесом.

Что необходимо для того, чтобы найэн стал идеальным «вечным лесом»? Трое создателей решили пересаживать растения и создавать лесопарк в соответствии со следующими принципами.

Во-первых, массив леса должен быть сплошным, за исключением территории внутреннего святилища и путей передвижения паломников.

Во-вторых, нужно полностью запретить вход в лес.

В-третьих, священный лес будет состоять из деревьев разных пород. Политики настоятельно просили устроить лес из криптомерий суги, такой как в святилище Исэ-дзингу, но с точки зрения лесоводства криптомерия здесь непригодна – на территории не хватает воды, а рядом находится железная дорога с её копотью и дымом поездов. Кроме того, для превращения насаждений в естественный лес нужно использовать разные породы широколиственных и хвойных деревьев, создав многослойную структуру из высоких, средних и низких деревьев – к такому выводу пришли на основе наблюдений Уэхары за естественными лесами по всей Японии.

В-четвёртых, опавшие листья в лесах скапливаются, микроорганизмы разлагают их до перегноя. На упавших деревьях растут грибы, деревья сгнивают и снова возвращаются в почву. Таким образом, если опавшие листья и упавшие деревья не удалять за пределы лесной зоны, то растениям для роста будет хватать питательных веществ без удобрения леса.

В-пятых, под воздействием влаги почвы и проникающего сквозь кроны солнечного света плоды прорастают, на месте упавших деревьев вырастают новые, и весь лес становится всё более природным. Таким образом, со временем без вмешательства человека он превратится в естественный лес.

В те времена не использовали современную научную лексику – говоря современным языком, они создали теорию и практические способы создания естественного леса на основе круговорота веществ и круговорота жизни (насекомых, птиц и мелких животных) в природе. Удивительно, что они это сделали уже более 100 лет назад. Они создали основанную на научной рациональности симуляцию в виде «Диаграммы прогноза последовательности переходов от посадки леса к конечному лесу», показывающей лес сразу после посадки (I), 50 лет спустя (II), через 100 лет (III) и через 150 лет.







Территория возле Великих ворот-тории (Оотории) во время строительства святилища Мэйдзи-дзингу (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу)



Вид святилища сейчас, спустя 100 лет (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу)



Территория возле моста Синкё, «Божественного моста», во время строительства святилища Мэйдзи-дзингу (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу)



Вид территории возле моста Синкё сейчас, спустя 100 лет (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу) Территория возле тории Минамисандо во время строительства святилища Мэйдзи-дзингу (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу)



Территория возле тории Минамисандо (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу)



Территория возле тории Минамисандо 100 лет спустя (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу)

Леса и поддержание биоразнообразия в больших городах

Благодаря тому, что автор статьи был учеником профессора Уэхары, а также председателем комитета по науке об окружающей среде Научного совета Японии, он возглавил второй Комитет по комплексным исследованиям святилища Мэйдзи-дзингу через 90 лет после его постройки, в преддверии 100-летия святилища. В 2013 году в сотрудничестве с более чем 1000 специалистов в различных областях биологии, члены экспертного комитета, создали отчёт о текущем состоянии леса найэн, обобщив собранные данные. В отчёте указано, что лес, созданный из пожертвованных около 100 лет назад со всей страны 100 000 деревьев и посаженный руками 110 000 молодых добровольцев, определённо приближается к запланированному состоянию спустя 100 и 150 лет после посадки, как выяснилось при сравнении данных, в том числе полученных в ходе первого (1980 г.) и второго комплексного исследования.

Столичный округ Токио – это огромный мегаполис с населением 40 миллионов человек и скудной природой, но в центре города находится естественный лес святилища Мэйдзи-дзингу, созданный руками людей. Для определения роста и изменений искусственно посаженного леса четырежды проводились исследования, в ходе которых замеряли обхват и высоту каждого дерева – в 1924, 1934, 1970 и 2013 годах – возможно, не имеющие прецедентов в мировой практике. В процессе второго комплексного исследования изучили не только лесную флору, но и фауну – птиц, насекомых и рыб – и смогли доказать, что этот лес в значительной степени поддерживает биоразнообразие большого города.

Из-за глобальной эпидемии инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на 2021 год; хотелось бы, чтобы потом посетители Японии всё-таки зашли в лес святилища Мэйдзи-дзингу и ощутили всю его красоту.

Фотография к заголовку: Лес внутреннего сада найэн святилища Мэйдзи-дзингу в Токио (фотография предоставлена святилищем Мэйдзи-дзингу)

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