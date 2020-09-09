Япония – страна тысяч островов

Япония – страна тысяч острововОбщество
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Как следует из самого названия, Японский архипелаг – это группа островов, составляющая Японию. По данным «Японского статистического ежегодника» статистического отдела Министерства внутренних дел и коммуникаций, всего в состав архипелага входят 6852 острова. В это число входят Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю и главный остров Окинавы, о которых в повседневной жизни в Японии не обычно не думают как об островах. Из оставшихся 6847 «отдалённых островов» 416 островов населены людьми.
По площади Хонсю занимает 7-е место в мире. Перед ним идут самый большой остров – Гренландия (Дания), за ней Новая Гвинея (Индонезия/Папуа-Новая Гвинея), Борнео (Индонезия/Малайзия/Бруней), Мадагаскар (Мадагаскар), Баффинова Земля (Канада) и Суматра (Индонезия). Хоккайдо находится на 19-м месте, а Кюсю – на 31-м.
Из населённых общая площадь 304 островов, определённых в четырёх законах о поддержке развития отдалённых островов, составляет 2% от площади суши Японии, здесь проживает всего 0,5% населения страны. По количеству населения более 70% из них составляют острова с населением менее 500 человек.
Больше всего островов в префектуре Нагасаки, где расположен 971 остров, в том числе остров Ики, остров Цусима и острова Гото. Далее следует префектура Кагосима и Хоккайдо. Как ни удивительно, но префектура Токио занимает 6-е место в Японии. Это связано с тем, что группы островов Идзу и Огасавара входят в административные границы столичной префектуры. Аогасима (фотография к заголовку) на островах Идзу известна как деревня с наименьшим населением в стране – забавно, что самая маленькая деревня в Японии расположена в Токио, одном из крупнейших мегаполисов мира. Окиноторисима на островах Огасавара – самый южный остров страны, а Минамиторисима – самый восточный; иными словами, префектура Токио – самый южный и самый восточный муниципалитет Японии.
Префектуры с наибольшим количеством островов
|Префектуры
|Количество удалённых островов
|Нагасаки
|971
|Кагосима
|605
|Хоккайдо
|509
|Симанэ
|369
|Окинава
|363
|Токио
|330
|Мияги
|311
|Иватэ
|286
|Эхимэ
|270
|Вакаяма
|253
Источник: Центр удалённых островов Японии
Фотография к заголовку: Остров Аогасима на островах Идзу (© Туристический фонд Токио)
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