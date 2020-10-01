Данные опроса показали, что 58,5% жителей Японии хотят проведения Олимпийских игр при сокращённом количестве зрителей

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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Опрос показал, что 58,5% взрослого населения Японии хотят, чтобы Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио проводились с ограниченным количеством зрителей, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Летние игры в Токио были перенесены на один год до 2021 года из-за пандемии нового коронавируса.

В ходе опроса, проведенного Central Research Services Inc., дочерней организацией Jiji Press, 15,6% респондентов заявили, что Игры в Токио нужно отменить, а 11,0% сказали, что соревнования должны проводиться без зрителей. 7,2% ответили, что в таких ограничениях нет необходимости.

Ежегодный опрос общественного мнения о спорте также показал, что 62,4% всех респондентов очень или в некоторой степени переживают в связи с Олимпийскими играми в Токио.

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