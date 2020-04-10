История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси

Разгул новой коронавирусной инфекции затормозил деятельность в самых разных сферах. Не стал исключением и мир спорта, и раздаются жалобы тех, кому очень тяжело в ситуации, когда не брезжит свет в конце тоннеля. С распространением коронавируса было принято решение отложить Игры с лета нынешнего года до 2021-го и назначить дату открытия на 23 июля. Между тем случай, когда инфекция оказывает воздействие на Игры, не является первым в их истории.

Не взятый барьер закона

Если говорить о случаях, когда связанные с инфекциями обстоятельства каким-то образом повлияли на Игры, заслуживают упоминания состязания по верховой езде на Играх 1956 года в Мельбурне. Поскольку австралийский закон о карантине гласит: «При ввозе лошадей животные должны провести не менее 6 месяцев в Великобритании, Ирландии или Новой Зеландии, прежде чем они могут быть ввезены в страну», осложнения возникли из-за протеста со стороны остальных стран.

Помимо того, что скотоводство является в Австралии одной из ключевых национальных отраслей, данное положение действует «в целях защиты эндемичной флоры и фауны, а также сохранения окружающей среды» (слова австралийского посольства), и с самого начала возникло расхождение мнений о том, следует ли исключить конный спорт из олимпийской программы, или же провести Игры в другом городе. Несмотря на неоднократные переговоры, усилия, направленные на смягчение австралийских законов ради Олимпиады, успеха не принесли.

В конечном итоге, перед открытием этих Игр, в июне олимпийские конные состязания провели в шведском Стокгольме, а основная часть Игр состоялась осенью в Мельбурне. Осуществить такое разделение Международному олимпийскому комитету было тяжело, и теперь ещё на этапе отбора городов-кандидатов проводится предварительная проверка, чтобы определить, не препятствуют ли внутренние законы страны проведению Олимпиады – теперь такие согласования разумеются сами собой.

А ещё на Олимпиаде 1964 года в Токио...

Были и Игры, на которых на вовлечённых в процесс оказало влияние начало распространения инфекционного заболевания. Это летние Олимпийские игры в Токио 56 лет назад, которым угрожала холера. Но поскольку холера известна ещё из истории – в 1800-х годах она распространилась в мировом масштабе, а возбудителем заболевания является бактерия, во время описываемых событий уже были не просто найдены методы лечения, но и имелась возможность провести вакцинирование.

Тем не менее, перед открытием поступило сообщение об эпидемии холеры, которая постоянно поднималась средствами массовой информации, включая и сведения о том, сколько заболевших в Японии. Санитарные условия были не столь передовыми, да и здоровье людей, уровень осведомлённости о заболевании, как и уровень медицины и системы здравоохранения были, конечно, не те, что сейчас. Несмотря на то, что тогдашний оргкомитет примерно за два месяца до начала Игр начал вакцинацию, охватившую 12 тысяч работников и других лиц, имеющих отношение к проведению Игр, прямо перед началом Олимпиады в префектуре Фукуока были обнаружены заболевшие. Это заставило поволноваться тех, кто имел отношение к проведению, но поскольку как раз в период Игр министерство здравоохранения официально объявило конец эпидемии, большого влияния на Игры она не оказала.

СПИД

К числу заболеваний, внушающих людям беспокойство отсутствием устоявшейся методики лечения, относится СПИД. Много шума наделала новость об одном из ведущих баскетболистов Америки – Мейджик Джонсоне. Осенью 1991 года, предшествовавшего олимпийскому, он объявил об уходе из профессиональной американской баскетбольной лиги NBA по причине заболевания СПИДом. Заражение одной из ярчайших спортивных звёзд потрясло весь мир спорта.

Однако на следующий год, перед Играми в Барселоне, Джонсон выразил желание возглавить американскую сборную, и МОК пошёл ему навстречу и принял решение, позволившее Джонсону участвовать в Играх. С другой стороны, большой резонанс вызвало заявление врача сборной команды Австралии по баскетболу о том, что матчей с американской командой лучше избежать, поскольку в ней имеются ВИЧ-инфицированные.

На это тут же откликнулось американское общество медиков. Оно выступило с ответным заявлением, в котором отмечалось, что поскольку большинство случаев ВИЧ-инфицирования происходит половым путём либо через использование общего шприца для инъекций, вероятность заражения на баскетбольном матче столь ничтожно мала, что ей можно статистически пренебречь. Американская сборная, прозванная «командой мечты», с подавляющим превосходством победила всех соперников и завоевала олимпийское золото.

Суровый вызов перед Играми в Токио

Из недавнего времени можно вспомнить, как четыре года назад непосредственно перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро стал распространяться вирус Зика, переносчиком которого являются комары. Большой проблемой стало сообщение о том, что «в Бразилии при заражении беременных женщин вирусом Зика происходит инфицирование и матери, и плода, и во многих случаях дети рождаются с микроцефалией» (Национальный институт инфекционных заболеваний). В масс-медиа даже появлялись сообщения об отказе от участия некоторых гольфистов и теннисистов из-за вируса Зика.



Тем не менее, между ситуациями вокруг Олимпиад прошлых лет, связанными с возбудителями заболеваний, и нынешним распространением коронавируса есть большая разница. На сегодняшнем этапе метод избавления от вируса не найден, и приходится обходиться симптоматическим лечением. Между тем перемещение как людей, так и вещей происходит с размахом и скоростью, несопоставимыми с былыми временами.

Как следствие, по всему миру прибегают к политике, предполагающей прекращение деятельности в целях предотвратить распространение инфекции, и принимаемые меры воздействуют не только на экономику – влияние захватывает и повседневную жизнь людей. То, что очень важно ограничить деятельность для того, чтобы не допустить распространения инфекции, вполне понятно. Однако очень желательно, чтобы вместе с тем не прекращались поиски путей, позволяющих возобновить деятельность с принятием максимальных мер безопасности. Путь к Олимпиаде лежит через преодоление возбудителей болезней.

Фотография к заголовку: Мидзуки Ногути, золотая медалистка в марафоне Олимпийских игр в Афинах, принимает факел от первой участницы эстафеты Олимпийского огня, греческой спортсменки Анны Коракаки (© Jiji Press)

Статьи по теме