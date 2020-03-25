Слон-великан в ловушке коронавируса, или задачи, связанные с Играми в Токио (2)

Распространение нового штамма коронавируса, из-за которого по всему миру приходится отказываться от проведения крупных мероприятий, привело к необходимости рассмотреть вопрос, как быть с летними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, не исключая возможности перенести Игры на более поздний срок. Праздник спорта, на протяжении многих лет становившийся всё более тучным и громоздким, оказался гигантом в теснине, где ему трудно пошевелиться. Можно ли спасти пошатнувшегося олимпийского «слона», не дав ему совсем рухнуть?

Сценарий двухлетней отсрочки

(Примечание : В связи с распространением нового коронавируса по всему миру 24 марта принято решение об отсрочке Олимпиады в Токио, открытие которой было запланировано на июль этого года. Премьер-министр Абэ Синдзо и другие провели телефонное совещание с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Бахом и заявили, что Олимпийские игры и Паралимпийские игры следует отложить примерно на один год и провести не позднее лета 2021 года.)

Неожиданная новость поступила 11 марта. Газета «Уолл-стрит джорнэл» опубликовала материал, содержавший интервью с Такахаси Харуюки, директором японского организационного комитета, который высказал мнение: «Вполне реален перенос на один-два года». Почему же именно Такахаси, который является лишь одним из директоров комитета, согласился дать интервью влиятельному во всём мире изданию, да ещё с таким заявлением? Поскольку западные СМИ дружно распространили эту новость, вопросом задались все, кто имеет отношение к затронутой теме.

Такахаси, в прошлом старший управляющий директор одного из крупнейших рекламных агентств – «Дэнцу», во ходе кампании по привлечению Игр в Токио, называли «главной теневой фигурой». Утверждают, что голоса в пользу Токио обеспечили его международные связи в мире спорта, накопленные за время работы в «Дэнцу». Заявление человека, которому ведомы все прямые и окольные пути в международном спорте, у многих вызвало оторопь. Ладно бы на год, но двухлетняя отсрочка казалась чем-то немыслимым.

Если рассматривать отсрочку на год, то в 2021 году с лета по осень график набит под завязку чемпионатами мира в отдельных спортивных дисциплинах. Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в августе в американском штате Орегон, по плаванию - в июле-августе в Фукуоке, по дзюдо - в узбекском Ташкенте (точные даты пока не объявлены), по гимнастике - в октябре в датском Копенгагене. При проведении Игр в июле-августе потребовалось бы сдвинуть и графики проведения всех этих чемпионатов. Но для каждого из этих чемпионатов международные спортивные федерации уже заключили контракты со спонсорами и телевизионными компаниями.

Если рассматривать перенос на 2 года, то в 2022 году в феврале уже имеются зимние Игры в Пекине. Это год проведения Чемпионата мира по футболу, но поскольку он будет проходить в Катаре, чтобы избежать жары его назначили на ноябрь-декабрь. Таким образом, летом имеется широкий просвет. При умещении в него Игр в Токио не исключено, что такой сценарий - всколыхнуть весь мир проведением трёх крупнейших спортивных мероприятий подряд – имел бы деловые перспективы.

Такахаси вряд ли заговорил бы об «отсрочке на два года», не понимай он всех этих обстоятельств. В словах столь искушённого профессионала спортивного бизнеса просматривается расчёт.

Однако и этот сценарий требует решения целого ряда задач. В 2022 году имеются ещё и Игры содружества - международные спортивные состязания Британского Содружества наций в июле-августе (в британском Бирмингеме), а также летние Азиатские игры в китайском городе Ханчжоу в сентябре. И те, и другие - комплексные состязания, по масштабам уступающие лишь Олимпиадам. Пусть внимание к ним и не столь велико, но уступка места Играм тоже породила бы многочисленные проблемы.

Будь то один год или два - перенос сроков проведения Игр в любом случае создаёт организаторам массу причин для головной боли - от операционных расходов оргкомитетов и оплаты труда тысяч задействованных людей до повторного привлечения волонтёров, новой продажи билетов, подготовки спортивных объектов и гостиниц и т. д. Но в случае полной отмены Игр прахом пойдёт вся работа, проделанная за семь лет со времени принятия решения о проведении. Это вынужденный и тяжёлый выбор.

Слон-великан, опутанный бизнесом

До настоящего момента Олимпийское движение тучнело на волне коммерциализации. Толчком стали Игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Под руководством возглавившего Организационный комитет Питера Юберрота была введена система официальных спонсоров по принципу «одна компания в каждом виде бизнеса», позволившая существенно увеличить поступления от спонсоров. Помимо этого, олимпийский бизнес широко развернулся и по другим направлениям - продажа прав телевизионной трансляции, торговля продукцией с олимпийской символикой и т. п., в конечном счёте обеспечив успех проведению Игр по «торговому кодексу Юберрота» на частные средства вместо денег налогоплательщиков.

Этот подход сразу же распространился на весь мировой спорт. В бытность президентом Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча Игры продолжили разбухать: начиная с зимних Игр 1994 года в Лиллехаммере был изменён график, и зимние олимпиады стали проводить через 2 года после летних с тем, чтобы равномерно распределить возможности для бизнеса. Федерации отдельных видов спорта соответственно развивали коммерциализацию международных чемпионатов, утверждая график, заполняющий свободные промежутки между другими крупными состязаниями.

В 2000 году МОК и Международный паралимпийский комитет (МПК) заключили соглашение, постановив, что Паралимпийские игры будут проводиться вслед за Олимпиадой в том же городе. Объединение крупнейших спортивных мероприятий привело к ещё большему разрастанию их масштабов и вместе с тем повысило коммерческую ценность паралимпийского спорта.

Таким образом утвердился общемировой «спортивный календарь», в котором чередуются такие мега-события как олимпиады и паралимпиады, чемпионаты мира по футболу и регби, а также чемпионаты и кубки мира в каждом виде спорта.

Особенную неохоту к сдвигу сроков проведения Игр из-за наличия упомянутых спортивных событий демонстрирует американская телевизионная компания NBC, выплачивающая МОК колоссальнейшую сумму за права трансляции. Широко распространились утверждения о том, что при проведении главных мероприятий Игр время состязаний в каждой дисциплине определяется по запросам NBC.

Утверждают также, что провести Игры осенью оказалось невозможным именно оттого, что NBC решительно затрясла головой, поскольку на это время ей хватает мероприятий профессионального спорта – национальных чемпионатов по бейсболу и баскетболу, а также американскому футболу в США. В Европе, где широко распространено платное спутниковое вещание, на осень тоже приходится сезон чемпионатов национальных футбольных лиг, формирующих контент, интересный множеству зрителей.

Вероятно, поскольку «спортивный календарь» набит под завязку, изменение сроков проведения Игр задевает и другие чемпионаты. А ведь есть ещё и та часть бизнеса, у которой заключены контракты, действующие на постоянной основе.

К настоящему времени Игры превратились в неповоротливого «слона-великана». И этого огромного зверя, похоже, одолевает не война, не тайфун или землетрясение, а крохотный, неразличимый глазом вирус. Чтобы слон-великан мог сдвинуться с места, необходимо, чтобы расступились и дали место слоны помельче. Но расступаться и освобждать место им тяжело. И нынешняя ситуация с коронавирусом, пусть и непреднамеренно, но совершенно отчетливо это высветила.

Продвижение политики реформ «Повестка 2020»

К какому образу Игр стремится президент МОК Томас Бах?

После вступления в должность в сентябре 2013 года, в следующем 2014 году он провозгласил курс реформ под названием «Повестка Игр-2020». В прошлом золотого медалиста Олимпиады по фехтованию, немца-адвоката Баха называют твёрдым «реалистом». При этом, как утверждают, он прекрасно умеет согласовывать позиции.

В цифры «2020» вложен двойной смысл: идея приступить к реализации начиная с Игр 2020 года, а также провести реформы из 20+20, то есть, 40 пунктов.

«Повесткой» допускается проведение олимпийских мероприятий не только в городе, объявленном местом проведения Игр, но также в других городах и даже странах. Именно этому соответствует перенос марафонских состязаний и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро. Однако решительно невозможно утверждать, что это служит средством сдерживания от «разбухания» олимпийского слона, а итоговая сумма расходов от таких мер только возрастает.

Что же касается масштабов летних Игр, упразднено действовавшее до сих пор положение о «28 видах спорта», на смену которому пришла система, в которой верхним ориентиром являются «310 видов состязаний». Чем отличаются виды спорта от спортивных состязаний? К примеру, «лёгкая атлетика» - это вид спорта, а «женский марафон» или «мужской забег на 100 метров» - считаются как состязания.

Отказ связывать себя ограничением количества видов спорта позволил учитывать предложения от городов, где планируется проведение Игр. В результате на Играх в Токио программа пополнилась 18 состязаниями в пяти видах спорта: бейсболе и софтболе, каратэ, спортивном скалолазании, скейтбординге и сёрфинге. В целом насчитывается «336 состязаний в 33-х видах спорта», что в сравнении с результатами предыдущих Олимпийских игр (336 состязаний в 28 видах) говорит о движении в направлении, противоположном «похуданию».

Согласие с предложениями принимающего города о проведении тех или иных состязаний в случае токийской Олимпиады является ничем иным, как удовлетворением запросов японских вещательных корпораций. Особенно символично возрождение бейсбола. Но уже на следующей Олимпиаде в Париже бейсбол, софтбол и каратэ будут вычеркнуты из списка.

Стремиться выйти из-под диктата телевидения

Рассматривая таким образом развитие событий, в том числе силу влияния американского телеканала NBC, для того, чтобы остановить разбухание Игр, а также чрезмерную жёсткость сроков проведения, и реализовать в истинном смысле принцип «спортсмены прежде всего», отношения с телевидением необходимо пересмотреть.

С 2016 года МОК запустил вебсайт видеохостинга под названием «Олимпийский канал». Этот шаг, упомянутый и в «повестке», даёт понять, что МОК со своей стороны стремится ослабить диктат телевидения. Создана и компания под названием «Служба олимпийского вещания», генерирующая оригинальный международный контент. Тем не менее, финансирование Игр по-прежнему во многом зависит от реализации прав трансляции. Возможно ли действительно вырваться из-под диктата телевидения? Ответ на этот вопрос пока неясен.

Фотография к заголовку: Как только президент МОК Томас Бах поприветствовал участников после церемонии получения Олимпийского огня... (©Jiji Press).

(Статья на японском языке опубликованна 23 марта 2020 года)