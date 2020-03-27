К достижению согласия с МОК отложить Игры в Токио до лета 2021 года: путь, пройденный от подачи заявки до пандемии коронавируса

Вечером 24 марта премьер-министр Японии Абэ Синдзо провёл по телефону переговоры с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Японская сторона предложила рассмотреть вопрос переноса проведения Игр на более поздние сроки до одного года, в ответ Томас Бах выразил «согласие на все сто процентов». Так стороны пришли к единому мнению: Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио следует провести не позднее лета 2021 года.

Абэ Синдзо и Томас Бах договорились отложить проведение токийских Игр на сроки не позднее лета 2021 года (24 марта)

Премьер-министр Абэ Синдзо и президент МОК Томас Бах обсудили по телефону вопросы проведения Игр в Токио и высказываемые предложения отложить их на более поздний срок. Японская сторона предложила, «принимая во внимание сложившуюся ситуацию, рассмотреть вопрос переноса сроков примерно на один год с тем, чтобы провести Игры, на которых зрители будут в полной безопасности, а спортсмены смогут выступить в наилучшей форме». В ответ Томас Бах заявил о «стопроцентном согласии»; тем самым стороны согласовали позицию о необходимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в период не позднее лета 2020 года. При переговорах по телефону присутствовали председатель Национального организационного комитета Мори Ёсиро, губернатор Токио Коикэ Юрико, а также министр по делам проведения Олимпиады и Паралимпиады Хасимото Сэйко.

Премьер-министр Абэ: «Мы вынуждены принимать решение о переносе сроков проведения» (23 марта)

На заседании Бюджетного комитета Палаты советников Парламента Японии премьер-министр Абэ Синдзо отреагировал на заявление МОК о намерении рассмотреть вопрос проведения Игр в Токио, включая возможность переноса сроков, словами: «Если это (проведение, как запланировано) затруднительно, нам придется принимать решение об отсрочке, думая в первую очередь об атлетах». Премьер-министр впервые допустил возможность переноса проведения Игр на более поздние сроки.

Заявление МОК: «Окончательно решение по итогам рассмотрения, включая возможность переноса сроков, будет принято в течение 4-х недель» (22 марта)

На экстренном заседании 22 марта правление МОК постановило подытожить рассмотрение, в том числе обсуждение с оргкомитетом и администрацией Токио, вопроса проведения Игр, включая возможность переноса на более поздние сроки, в течение четырёх недель. Тем самым правление дало понять, что возможность полной отмены Игр не рассматривается.

Статья в «Вашингтон пост»: «Олимпиаду следует отменить или отложить» (21 марта)

Редакционная статья электронной версии газеты «Вашингтон пост» вышла с заявлением: «Олимпиаду следует отменить или отложить». Газета забила тревогу по поводу того, что проведение Игр может привести к дальнейшему распространению коронавирусной инфекции.

Федерация плавания США потребовала отложить Игры на год (20 марта)

Федерация плавания США потребовала отложить на один год сроки проведения Игр, сославшись на отсутствие условий для подготовки и продолжения тренировок спортсменов.

МОК: «Мы не находимся на этапе принятия радикальных решений» (17 марта)

Правление МОК провело телефонное совещание, подтвердив курс на проведение Игр в Токио в намеченные сроки. На официальном сайте МОК объявил: «До проведения остаётся 4 месяца, и мы не находимся на этапе принятия радикальных решений».

Премьер-министр Абэ: игры послужат «свидетельством победы человечества над новым штаммом коронавируса» (16 марта)

Премьер-министр Абэ Синдзо по окончании видеоконференции лидеров «Большой семёрки» заявил: «Я заручился поддержкой в вопросе проведения токийской Олимпиады и Паралимпиады в полном масштабе как свидетельства победы человечества над новым штаммом коронавируса».

Премьер-министр Абэ намерен «благополучно провести Игры по плану» (14 марта)

В ходе пресс-конференции премьер-министр Абэ Синдзо заявил: «Преодолев распространение инфекции, мы хотим благополучно провести Олимпийские игры, как запланировано».

Президент МОК: «Если ВОЗ порекомендует отменить или отложить Игры – мы подчинимся» (12 марта)

Президент МОК Томас Бах в телевизионном интервью на вопрос: «Как вы поступите, если получите от ВОЗ рекомендацию отменить или отложить Игры?» ответил: «Подчинимся».

Дональд Трамп упомянул отсрочку Игр на один год (12 марта)

Президент США Дональд Трамп заявил: «Чем проводить состязания в отстутствие зрителей на стадионе, быть может, лучше было бы отложить их на год».

Хронология событий со времени подачи заявки Токио на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр

25 августа 2020 г. (планировалось) Открытие Паралимпийских игр в Токио 24 июля 2020. г (планировалось) Открытие Олимпийских игр в Токио. 28 апреля 2020 г. (планировалось) Начало продаж билетов через кассы 26 марта 2020 г. (планировалось) Старт в Джей-вилледж (префектура Фукусима, город Томиока) японского участка эстафеты Олимпийского огня → председатель Организационного комитета Игр Мори Ёсиро объявил об отмене эстафеты. 24 марта 2020 г. Японские организаторы и МОК договорились рассмотреть вопрос о переносе сроков проведения Игр на один год. 21 марта 2020 г. Олимпийский огонь доставлен на авиабазу Воздушных сил самообороны Мацусима в одноимённом городе префектуры Мияги. В честь прибытия полёты продемонстрировала расквартированная на базе группа фигурного пилотажа Blue Impulse. 19 марта 2020 г. Церемония передачи Олимпийского огня организаторам токийских Игр в греческих Афинах. Огонь передан проживающей в Афинах Имото Наоко, занявшей на Олимпиаде 1996 в Атланте четвёртое место в женской 800-метровой эстафете по плаванию. 17 марта 2020 г. Принято решение существенно уменьшить маштабы церемонии передачи Олимпийского огня, запланированной на 19 марта. От отправки в качестве участников эстафеты Олимпийского огня трёхкратных олимпийских чемпионов Есиды Саори (вольная борьба) и Номуры Тадахиро (дзюдо) решено отказаться. 13 марта 2020 г. Национальный олимпийский комитет Греции досрочно прекратил эстафету Олимпийского огня, стартовавшую 12 марта. 12 марта 2020 г. В греческой Олимпии состоялась церемония зажжения Олимпийского огня. 11 марта 2020 г. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о превращении вспышки коронавирусной инфекции в пандемию. 30 ноября 2019 г. Окончание работ по сооружению нового Национального стадиона. 1 ноября 2019 г. В качестве меры против летнего зноя решено сменить место проведения марафона и состязаний по спортивной ходьбе на Саппоро. Апрель 2016 г. Эмблемами Игр выбраны предложенные Токоро Асао изображения на основе концепции узора из сочетающихся клеток «Куми итимацу мон». Декабрь 2015 г. По итогам повторного конкурса для строительства нового Национального стадиона выбран проект архитектора Кумы Кэнго. Сентябрь 2015 г. В связи с заявлениями о чрезмерном сходстве утвержденной в июле 2015 года Олимпийской эмблемы с логотипом одного из бельгийских театров принято решение создать эмблему заново с чистого листа. Июль 2015 г. Из-за непомерно возросшей стоимости премьер-министр Абэ Синдзо заявил о подготовке заново с чистого листа проекта нового Национального стадиона. Сентябрь 2013 г На сессии МОК принято решение провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио. В выступлении на завершающей презентации премьер-министр Абэ Синдзо в ответ на беспокойство по поводу заражённой воды на АЭС «Фукусима-1» заявил: «Я гарантирую безопасность. Ситуация находится под контролем». Ноябрь 2012 г. Принято решение построить новый Национальный стадион по проекту Захи Хадид - британского архитектора, уроженки Ирана. Июль 2011 г. Губернатор Исихара Синтаро объявил о выдвижении кандидатуры Токио для приёма летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года как символа восстановления после стихийного бедствия. Март 2011 г. Великое стихийное бедствие в восточной части Японии и авария на АЭС «Фукусима-1». Октябрь 2009 Сессия МОК приняла решение провести Олимпиаду и Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сентябро 2005 Губернатор Токио Исихара Синтаро заявил о намерении принять в Токио летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года.

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※ Исходный материал опубликован 14 марта 2020 г. Обновляется на нерегулярной основе соответственно текущей ситуации.

Фотография к заголовку: Jiji Press