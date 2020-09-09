Международный олимпийский комитет полностью поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году

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Лондон, 8 сентября (Jiji Press). Международный олимпийский комитет объявил во вторник, что он «полностью привержен» планам проведения Олимпийских игр в Токио с 23 июля следующего года, добавив, что «все прочее является чистыми домыслами».

МОК сделал заявление в ответ на запрос Jiji Press по электронной почте, касающийся недавнего замечания вице-президента МОК Джона Коутса о том, что Игры в Токио следующим летом состоятся вне зависимости от пандемии COVID-19.

«Мы будем следовать мерам по управлению рисками и смягчению их последствий, установленным Всемирной организацией здравоохранения для массовых собраний в контексте текущей вспышки COVID-19, – сообщил МОК. – Мы продолжим следовать принципу, на котором основывались все наши решения до сих пор, а именно проводить Олимпийские игры только в условиях, безопасных для всех участников», – подчеркнули в сообщении.

На заседании исполнительного совета МОК 15 сентября Коутс должен сообщить о ходе подготовки к Олимпиаде в Токио. Позже в тот же день президент МОК Томас Бах проведет телеконференцию с журналистами.

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