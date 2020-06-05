Губернатор Коикэ: отложенные Олимпийские игры в Токио могут провести в упрощённой форме
НовостиОбщество Спорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 июня (Jiji Press). Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила в четверг, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые были перенесены на лето следующего года из-за пандемии нового коронавируса, могут пройти в упрощенной форме.
«Мы будем работать над оптимизацией и упрощением некоторых составляющих Игр в Токио там, где это окажется необходимым», – сказала Коикэ журналистам во время встречи в здании Правительства столичного муниципалитета.
Старт Олимпийских игр в Токио запланирован на 23 июля 2021 года.
«Для проведения Олимпиады нам необходимо понимание со стороны как жителей Токио, так и всего народа Японии», – сказала Коикэ, добавив, что ее правительство будет работать над решением этого вопроса совместно с правительством Японии и организационным комитетом Токийских игр.
Центральное правительство выразило надежду на проведение отложенных до 2021 года Олимпийских игр в Токио в полном объеме.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Слон-великан в ловушке коронавируса, или задачи, связанные с Играми в Токио (2)
- К достижению согласия с МОК отложить Игры в Токио до лета 2021 года: путь, пройденный от подачи заявки до пандемии коронавируса
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: если Олимпийские игры в Токио не будут проведены следующим летом, их отменят
- Японский олимпийский комитет оспорил мнение МОК о том, что японская сторона примет большую часть расходов в связи с переносом Олимпиады из-за коронавируса
- История олимпийских потрясений, связанных с инфекциями: рассказывает известный комментатор Ямамото Хироси
- Начало отложенных Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года