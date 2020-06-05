Губернатор Коикэ: отложенные Олимпийские игры в Токио могут провести в упрощённой форме

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Токио, 4 июня (Jiji Press). Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила в четверг, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые были перенесены на лето следующего года из-за пандемии нового коронавируса, могут пройти в упрощенной форме.

«Мы будем работать над оптимизацией и упрощением некоторых составляющих Игр в Токио там, где это окажется необходимым», – сказала Коикэ журналистам во время встречи в здании Правительства столичного муниципалитета.

Старт Олимпийских игр в Токио запланирован на 23 июля 2021 года.

«Для проведения Олимпиады нам необходимо понимание со стороны как жителей Токио, так и всего народа Японии», – сказала Коикэ, добавив, что ее правительство будет работать над решением этого вопроса совместно с правительством Японии и организационным комитетом Токийских игр.

Центральное правительство выразило надежду на проведение отложенных до 2021 года Олимпийских игр в Токио в полном объеме.

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