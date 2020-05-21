Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах: если Олимпийские игры в Токио не будут проведены следующим летом, их отменят

Новости

Токио, 21 мая (Jiji Press). Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в интервью британской телекомпании BBC, что отложенные на год Олимпийские игры в Токио будут отменены, если они не состоятся следующим летом.

Игры, первоначально запланированные на лето этого года, отложили на год из-за пандемии коронавируса. Летние Паралимпийские игры в Токио 2020 года также перенесены на следующий год.

«Нельзя вечно держать на зарплате от 3000 до 5000 человек оргкомитета (игр), – сказал Бах. – Нельзя каждый год менять весь спортивный график во всех основных (спортивных) федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределённости».

Что касается влияния возможной разработки вакцины ко времени Игр, он сказал, что соответствующие решения будут приняты в своё время на основе рекомендаций ВОЗ. Он также отметил необходимость подготовки различных сценариев на предстоящее лето и сказал: «Возможно, нам потребуется изолировать спортсменов и других участников».

Бах также сообщил, что премьер-министр Японии Абэ Синдзо сказал ему, что проведение игр следующим летом – это «последний вариант».

По поводу возможности проведения Олимпиады без зрителей, руководитель МОК сказал: «Это не то, что мы хотим сделать».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме