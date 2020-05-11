В Японии группа исследователей изучает особенности фитотерапии в борьбе с коронавирусом
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Токио, 10 мая (Jiji Press). Японское общество восточной медицины намерено изучить, не приводит ли использование средств восточной медицины – жаропонижающих и т. п., прописанных пациентам с коронавирусом или подозрением на него, к ухудшению симптомов.
Организация обратилась к медицинским учреждениям страны с просьбой предоставить данные, в том числе подробную информацию о препаратах, назначаемых пациентам с заболеванием COVID-19 и с подозрением на него, для сдерживания жара или кашля, о развитии их симптомов в течение 14 дней с начала лечения и об обострении симптомов.
Группа надеется собрать данные о 1000 случаях и проанализировать данные с использованием статистического метода.
Сообщают, что некоторые растительные лекарственные средства, назначаемые при симптомах простуды, обладают противовоспалительным, противовирусным и иммунорегуляторным эффектами и могут быть в определенной степени эффективными для COVID-19, сказал Такаяма Син, доцент кафедры фитотерапии в больнице Университета Тохоку, где расположен секретариат общества восточной медицины.
Такаяма призвал людей, собирающихся использовать растительные лекарства, использовать их после консультаций с врачами и фармацевтами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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