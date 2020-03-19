Лекарство от острого панкреатита пройдёт клинические испытания в качестве средства от заражения коронавирусом нового типа
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Как сообщил 18 марта профессор Иноуэ Дзюнъитиро из Института медицинских наук Токийского университета, используемое на протяжении долгих лет внутривенное средство от острого панкреатита под названием нафамостат (коммерческое название препарата фусан), возможно, способно препятствовать заражению коронавирусом нового типа. Опираясь на результаты опытов по воспроизведению заражения клеток человеческого организма, исследователи уже в ближайшее время намерены приступить к клиническим испытаниям совместно с Национальным центром глобального здравоохранения и медицины и другими учреждениями.
«Надеемся, что это позволит подавлять пневмонию и другие симптомы; возможно, медики смогут использовать его и для предотвращения инфицирования», - отметил профессор Иноуэ.
В Японии для лечения острого воспаления поджелудочной железы также используется препарат в виде таблеток под названием камостат (коммерческое название фойпан), который, как сообщила в текущем месяце в американском медицинском журнале Cell группа исследователей из немецкого Центра изучения приматов и других организаций, возможно, обладает эффектом препятствования заражению. В сравнении с камостатом, нафамостат действует примерно в десятикратно меньшей концентрации. Камостат рассматривается в качестве средства, которое возможно применять совместно с препаратами, препятствующими размножению вируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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