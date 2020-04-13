[Фото] Японская компания Fujifilm начинает клинические испытания противогриппозного препарата «Авиган» в США
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9 апреля (Jiji Press). Японская компания Fujifilm объявила о том, что вслед за испытаниями в Японии приступает к клиническим испытаниям в США своего противогриппозного препарата «Авиган», который, как она надеется, поможет в борьбе с новым коронавирусом. Необходимые для разрешения использования в США тесты проведут на 50 инфицированных коронавирусом людях и определят эффективность и безопасность препарата.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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