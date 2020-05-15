В Японии эксперты представили условия отмены режима чрезвычайного положения: менее 0,5 случаев инфекций на 100 000 человек

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Токио, 14 мая (Jiji Press). В Японии правительственная группа экспертов представила стандарты отмены чрезвычайного положения в отношении коронавируса, взяв в качестве исходного уровня зарегистрированные случаи распространения инфекции в начале и середине марта в Токио, до широкого распространения вируса.

Группа, которой руководит генеральный директор Национального института инфекционных болезней Вакита Такадзи, включила стандарты в свои рекомендации правительству, отметив, что в Японии в течение того периода было достаточно возможностей для надлежащего обращения с инфекционными кластерами (групповыми заражениями).

Эксперты также рекомендовали правительству принять меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания COVID-19 путём разделения страны на три категории регионов в зависимости от уровня выявленных инфекций, добавив к нынешней группе регионов «особой опасности» ещё регионы «особого контроля за распространением инфекции» и «наблюдения за инфекцией». В первой группе рекомендуется сократить повседневное общение на 80% и продолжать воздерживаться от посещения мероприятий, концертов и т. п. При соблюдении антиинфекционных мер можно посещать парки, библиотеки.

Регионы «особого контроля» – это те, в которых инфекций наполовину меньше. Для них рекомендуется сохранить «новый стиль жизни», используя маски и другие средства, и стараться не пересекать границы префектур без особой необходимости.

Регионы «наблюдения за инфекцией» – те, где случаи инфекции были, но не достигли уровня регионов «особого контроля». Передвижение между такими префектурами и проведение небольших мероприятий (до 100 человек) допустимо, однако рекомендуется сохранять социальную дистанцию и учитывать меры борьбы с инфекцией.

14 мая правительство отменило связанное с коронавирусом чрезвычайное положение в 39 из 47 префектур страны, указав на то, что в качестве одного из критериев оценки учитывался уровень в 0,5 или менее новых случаев заражения на 100 000 человек населения на прошлой неделе. По словам чиновников, если достигнут такой уровень, то можно будет отслеживать маршруты передачи в заражённой группе и сдержать инфекцию.

Группа также указала другие стандарты, такие как снижение числа случаев заражения за неделю по сравнению с предыдущей. Кроме того, она призвала правительство в качестве условия для отмены чрезвычайного положения обеспечить достаточный потенциал медицинского обслуживания и расширить тесты полимеразной цепной реакции, чтобы подготовиться к возможному повторному росту заболевания COVID-19.

Оми Сигэру, заместитель председателя комиссии, на пресс-конференции указал на то, что в странах, где ослабили противовирусные меры, вновь возникли кластерные заражения, поэтому и после отмены чрезвычайного положения следует использовать маски, мыть руки и избегать скоплений людей, близкого общения и плохо проветриваемых помещений.

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