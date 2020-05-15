Японская федерация экономических организаций призывает ввести 4-дневную рабочую неделю для борьбы с новым коронавирусом
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Токио, 14 мая (Jiji Press). Японская федерация экономических организаций (Кэйданрэн) в своих новых руководствах призвала компании-члены ввести четырёхдневную рабочую неделю для снижения рисков заражения коронавирусом.
Руководства по защите работников от COVID-19 будут использованы для принятия мер предосторожности, когда компании возобновят свою деятельность после отмены правительством чрезвычайного положения в отношении коронавируса для большинства из 47 префектур страны.
Рекомендации предназначены для длительного использования – во всяком случае, до тех пор, пока не будет определено лечение этой болезни и не появится вакцина.
Крупнейшее бизнес-лобби Японии также предлагает дальнейшее распространение удалённой работы, поездок на работу по гибкому графику и меры по социальному дистанцированию на рабочих местах, поощрение использования личных автомобилей при возможности. Другие рекомендации включают установление расстояния около 2 метров на рабочем месте, поощрение ношения маски во время работы, организацию онлайн-встречи. Для обеспечения здоровья работников предложили измерять температуру тела перед выходом на работу. В отношении сотрудников, которые лечились на дому из-за таких симптомов, как жар, первоначально предлагалось воздерживаться от посещения рабочего места в течение минимум 48 часов после исчезновения симптомов, но по совету экспертов это время продлено до 72 часов.
Кэйданрен попросил компании «принять меры, учитывая, что предпринимаемые на рабочих местах шаги приведут к предотвращению дальнейшего распространения вируса во всём обществе».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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