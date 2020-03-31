Начало отложенных Олимпийских игр в Токио запланировано на 23 июля 2021 года
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Токио, 30 марта (Jiji Press). Олимпийские игры в Токио, которые были отложены из-за глобальной вспышки нового коронавируса, начнутся 23 июля 2021 года и будут проходить в течение 17 дней.
Новый график был согласованна телеконференции оргкомитетом Токийских игр, столичным правительством Токио, правительством Японии и Международным олимпийским комитетом. Церемония открытия состоится 23 июля следующего года, а церемония закрытия – 8 августа.
Летние Олимпийские игры в Токио должны были начаться 24 июля этого года.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года, также примерно на год позже первоначального графика.
На прошлой неделе премьер-министр Японии Абэ Синдзо и президент МОК Томас Бах согласились отложить проведение Токийских игр примерно на год в связи с пандемией коронавируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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