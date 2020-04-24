Удар, нанесенный отсрочкой Игр, или исчезновение «волнолома» от экономического кризиса, вызванного коронавирусом

Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции нового типа, спутал планы, связанные с летними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, вынудив на год отложить их проведение. Это не просто календарный сдвиг планов: вероятно, он повлечет непредвиденный экономический ущерб. Скажем проще: предполагалось, что удар, наносимый сокращением потребления из-за кризиса от коронавируса, будет по большей части поглощен проведением Игр. И вдруг этот защитный «волнолом» исчез. Значит ли это, что сокращение потребления из-за отсутствия зарубежных гостей, а также застой экономической деятельности в связи с самоограничением выходов из дома теперь растянутся на целый год?

Сценарий несработавшего запала

Задумаемся, почему были отсрочены Игры: не говоря о рисках заражения в нашей стране, поскольку распространение инфекции за рубежом остановить не удавалось, стало попросту не до Игр. Следовательно, условием их проведения подразумевается то, что к 23 июля 2021 года распространение инфекции прекратится как в нашей стране, так и за рубежом. Вероятно, этим предполагается не просто очевидное отсутствие случаев заражения, но выстраивание в каждой стране системы защиты от инфекции. И срок в один год, каким бы долгим он ни казался, на деле пролетит в работе по выстраиванию этих систем в одно мгновение.

До возникновения кризиса из-за коронавируса Играм отводилась роль события, благодаря которому Япония может рассчитывать на дополнительное ускорение экономического роста за счет таких рычагов, как увеличение притока в страну иностранных гостей. Замысел состоял в том, чтобы обратить игры в благоприятный шанс и воспользоваться ими как своего рода трамплином для большого скачка.

Увы, из-за кризиса, вызванного коронавирусом, эта перспектива серьезно пострадала. Когда возобновится въездной туризм, о заветной цели – довести число приезжающих в страну гостей до 40 млн человек в 2020 году и до 60 млн в 2030-м – говорить уже не приходится. Теперь становится действительно ясно, насколько токийские Игры 2020 года символизировали перспективы дальнейшего экономического роста. Так можем ли мы всего за год вернуть такое видение грядущего роста?

Нетрудно понять, насколько это будет тяжело – достаточно вспомнить, как нам не удавалось вернуть уверенность в себе в марте 2012 года – год спустя после мартовского Великого восточно-японского землетрясения 2011 года. Для того, чтобы на этот раз вышло иначе, требуются ясные идеи о том, как сделать Игры в июле 2021 года для японской экономики трамплином для еще большего взлета по сравнению с первоначальными планами.

Отличия от шока после краха Lehman Brothers

В стремлении преодолеть кризис из-за коронавируса важно проанализировать текущее положение. Прежде всего, ситуация сильно отличается от кризиса 2008-2009 годов, вызванного шоком из-за краха инвестиционного банка Lehman Brothers. Тогда финансовый кризис, приведя к банкротству крупных американских компаний по работе с ценными бумагами, вызвал паралич в кредитовании торговли, вынудив сильно сократить внешнеторговые операции. Это прямо ударило по производству, а ухудшение ситуации с трудовой занятостью в производственном секторе дестабилизировало занятость в экономике в целом и привело к сокращению потребления. Чтобы противостоять этой волне, правительство увеличило масштаб общественных работ, уравновешивая таким образом ситуацию с занятостью.

На этот раз происходит сокращение потребления из-за страхов, вызываемых распространением коронавируса. При рассмотрении формулы потребление = доходы x склонность к потреблению становится ясно, что сокращение потребления происходит скорее из-за резкого спада потребительских настроений (которые, в свою очередь, определяются соотношением потребления и доходов), нежели сокращением самих доходов. Причина заключается в том, что люди, встревоженные распространением инфекции, избегают выходить из дома и прекращают тратить деньги на отдых и увлечения. В отличие от Lehman-шока, на этот раз удар наносится по потребительской психике.

Быть может, это звучит странно из уст экономиста, но люди не будут пускать в ход деньги, пока не рассеется беспокойство по поводу коронавируса. Нынешняя тревога не исчезнет до тех пор, пока, прежде экономических мер, не станет ясно, что найдена вакцина, эффективная против коронавируса нового типа, а проведенные с широким охватом анализы не охватят ближайшее окружение и не покажут отрицательный результат. Суть проблемы – в решении задач медицины.

Власть «покупает время» до окончания эпидемии

В правительстве тоже понимают, что в условиях, пока сохраняется высокий риск заражения, прежние экономические меры не возымеют действия. При этом ему, вероятно, приходится рассматривать экономические меры, которые постепенно станут действовать по мере перехода к этапу, когда усилия, направленные на решение задач в области медицины, начнут приносить плоды.

Задумаемся, к примеру, о выплате на поддержание семейных бюджетов. На этапе сильного беспокойства эти наличные средства не пойдут на потребление, а будут отложены. Но и в отсутствие прямого воздействия на потребление эти деньги откладываются ради будущего потребления. При сокращении доходов в будущем люди, вероятно, будут вынуждены воспользоваться полученными деньгами. Эта выплата по сути является раздачей наличных на поддержание жизни.

Автор вовсе не возражает против такой выплаты в качестве средства защиты наиболее экономически уязвимых людей. Различные выплаты и пособия действуют, предохраняя от банкротства предприятий и сокращения штатов, и, по мнению автора, позволяют увереннее рассчитывать на восстановление потребления, нежели в отсутствие подобных мер.

Планируемые правительством экономические меры предусматривают целый ряд шагов, направленных на продолжение работы предприятий и поддержание трудовой занятости. В этом смысле оно, по всей вероятности, «покупает время», готовясь перейти в контрнаступление после того, как с риском заражения будет покончено. Вероятно, правительство, не имея возможности стимулировать потребление напрямую, в качестве следующей по действенности альтернативы старается обеспечить более высокие темпы экономического восстановления.

Если упорядочить сказанное, то правительство придерживается двухэтапного подхода к нормализации экономики. Первый этап – раздача наличных средств на поддержание жизни, пока сохраняется высокий риск заражения; это можно уподобить остановке кровотечения. На втором оно готовится стимулировать потребление с помощью дисконтных купонов на поездки, талонов на товары и т. п.

«Домашнее задание» на год отсрочки Игр

В прошлом высказывались опасения о том, что после завершения в августе 2000 года токийских Игр в японской экономике может наступить застой из-за отсутствия темы дальнейшего развития. Если вдуматься, данная задача не утратила актуальности и теперь, после того как проведение Игр отложили на год. Значит, рассматриваемыми ныне мерами экономической политики необходимо задать новую тему, позволяющую реализовать долгосрочный рост, учитывая паузу перед Играми – тему, которая позволит обеспечить устойчивый рост, не входя в противоречие с такими насущными долгосрочными проблемами, как сокращение численности и старение населения, а также депопуляция регионов.

Автору этих строк видится, что такой идеей может выступить повышение производительности японской экономики за счет ускорения перехода к цифровой форме производства. К примеру, в условиях коронавирусного кризиса усилился запрос на распространение работы в удаленном режиме. Переход к удаленной работе – это переход к цифровым формам труда. Кроме того, все более насущными становятся такие запросы со стороны общества, как переход школьного обучения в онлайн и развитие дистанционных медосмотров как средства снижения беспокойства о вероятности заразиться в больнице.

Распространение подобных технологий явится и предупредительной мерой против утраты возможности поддерживать систему социальных услуг из-за снижения рождаемости и старения населения. Нынешний кризис с коронавирусом наводит на мысль: «Мы справлялись бы с ним гораздо более умело, будь наше общество более цифровым». Наверное, следует воспользоваться этим стимулом, чтобы придать энергичности переходу к цифровым формам производства. Не вызывает сомнений одно: чтобы обрести новое видение, нужны идеи о том, как обратить полученный удар в благоприятную возможность.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Абэ Синдзо (слева) выступает в штаб-квартире по борьбе с коронавирусной инфекцией, 1 апреля, резиденция премьер-министра (Авторское право The Jiji Press, Ltd.)

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