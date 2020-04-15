В Японии зарегистрирован рекордно высокий показатель сокращения населения

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Токио, 14 апреля (Jiji Press) – В 2019 году в Японии зафиксирована самая большая убыль населения, согласно оценке министерства внутренних дел.

По оценкам министерства, численность населения страны, включая иностранцев, по состоянию на 1 октября 2019 года сократилась на 276 000 (0,22%) по сравнению с прошлым годом, составив 126 167 000 человек. Сокращение населения происходит девятый год подряд.

Население продуктивной возрастной группы в возрасте от 15 до 64 лет сократилось на 379 000 до 75 072 000, что составляет 59,5% от общего числа. Это является самый низкий показатель с момента начала сбора таких данных в 1950 году.

Количество граждан Японии составило 123 731 000 человек, сократившись на 487 000 человек, или 0,39%. Число иностранцев увеличилось на 211 000, или 9,48%, до 2 366 000, что, по-видимому, связано с пересмотренным законом об иммиграционном контроле, который вступил в силу в апреле прошлого года, направленным на расширение возможностей найма иностранных рабочих.

Количество людей в возрасте 65 лет и старше достигло рекордного уровня в 28,4% от общей численности населения.

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