Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек

Согласно оценке демографической статистики министерства здравоохранения, в 2019 году количество рождений будет рекордно низким, менее 900 тысяч. При этом в условиях старения населения растёт смертность. Вероятно, в такой ситуации придётся менять отношение и создавать новые механизмы, чтобы избежать кризиса.

Количество детей, родившихся в Японии в 2019 году, составило 864 000, и ожидается, что годовой показатель будет ниже 900 000 впервые с начала ведения такой статистики в 1899 году. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сделало оценки на основе предварительных данных демографической статистики. Число рождений находится на уровне ниже миллиона третий год подряд с 2016 года, и уточнённая статистика 2018 года показывает цифру в 918 400 человек.

С другой стороны, количество смертей является самым высоким за послевоенное время – 1 376 000, это происходит из-за старения населения. По этой причине естественная убыль населения, то есть число смертей за вычетом числа рождений, как ожидается, впервые превысит уровень в 500 000 человек и составит 512 000 человек. Естественный спад продолжается уже 13 лет подряд с 2007 года, но отрицательные показатели с каждым годом увеличиваются. Это свидетельствует о том, что снижающаяся рождаемость и старение населения стали причиной серьёзного демографического спада в обществе.

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