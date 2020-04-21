В Японии коронавирусный кризис и переход на удалённую работу побуждает пересмотреть использование печатей

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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Правительство Японии наращивает усилия по проверке зависимости компаний от традиционной системы авторизации документов печатями в целях расширения применения информационных технологий.

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии на заседании группы экспертов 20 апреля представило план внедрения в 2022 финансовом году системы, разработанной частным сектором, которая удостоверяет подлинность электронных документов, таких как счета, которыми обмениваются компании.

Эти шаги призваны создать наиболее благоприятную почву для удалённой работы. В связи с эпидемией коронавируса всё больше компаний переводят сотрудников на работу из дома.

На экспертной панели будет обсуждаться электронная версия печатей компаний (электронные печати), использующихся для подтверждения аутентичности документов.

Поскольку электронные печати устраняют трудозатраты, связанные с проставлением корпоративных печатей на бумажных документах в офисах и отправкой документов по почте, расширение сферы их применения расширит возможности для удалённой работы.

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