При отсутствии мер предосторожности в Японии может серьёзно заболеть 850 000 человек

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Токио, 15 апреля (Jiji Press). По данным оценки экспертов, при отсутствии социальных и прочих мер в Японии может серьёзно заболеть около 850 000 человек, половина из них умрёт.

Оценку сделал Нисиура Хироси, эпидемиологом из Университета Хоккайдо, он входит в группу реагирования на кластерное инфицирование коронавирусом министерства здравоохранения.

«Оценка дана для ситуации, при которой не приняты никакие меры предосторожности против нового вируса, – сказал Нисиура. – Если мы резко ограничим контакты, мы сможем остановить распространение этого вируса».

Он сказал, что вирус можно сдержать приблизительно за месяц, если сократить физические контакты между людьми на 80%.

Оценка предполагает, что коронавирусная инфекция продолжит быстро распространяться до образования коллективного иммунитета.

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