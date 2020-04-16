При отсутствии мер предосторожности в Японии может серьёзно заболеть 850 000 человек
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 апреля (Jiji Press). По данным оценки экспертов, при отсутствии социальных и прочих мер в Японии может серьёзно заболеть около 850 000 человек, половина из них умрёт.
Оценку сделал Нисиура Хироси, эпидемиологом из Университета Хоккайдо, он входит в группу реагирования на кластерное инфицирование коронавирусом министерства здравоохранения.
«Оценка дана для ситуации, при которой не приняты никакие меры предосторожности против нового вируса, – сказал Нисиура. – Если мы резко ограничим контакты, мы сможем остановить распространение этого вируса».
Он сказал, что вирус можно сдержать приблизительно за месяц, если сократить физические контакты между людьми на 80%.
Оценка предполагает, что коронавирусная инфекция продолжит быстро распространяться до образования коллективного иммунитета.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии
- Другие статьи о ситуации с коронавирусом