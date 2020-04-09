Выпуск новых госзаймов на 16,8 трлн йен для преодоления коронавируса: оздоровление финансов существенно отдаляется

Выпуск новых госзаймов на 16,8 трлн йен для преодоления коронавируса: оздоровление финансов существенно отдаляетсяЭкономика
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Ответом на экономический спад из-за распространения в глобальном масштабе нового коронавируса стала разработка правительством крупного пакета экономических мер общей стоимостью 108.2 трлн йен. Чтобы обеспечить финансирование, в проекте дополнительного бюджета на 2020 финансовый год предусмотрен дополнительный выпуск госзаймов на 16 трлн 705 млрд 800 млн йен.
Таким образом, суммарный объём выпуска новых государственных займов за 2020 финансовый год составит 49 трлн 361 млрд 900 млн йен, что выводит его на уровень, близкий к 2009 финансовому году, когда после шока, спровоцированного крахом инвестиционного банка Lehman Brothers, с принятием ответных экономических мер этот показатель разбух до 51 трлн 952 млрд 100 млн йен. Доля выпускаемых госзаймов в годовых поступлениях общего счёта бюджета (уровень зависимости от выпуска госзаймов) с первоначально предусмотренных 31.7% разом подскочила до 41.3%. Если в дальнейшем будут вырабатываться новые ответные меры или придётся скорректировать суммы налоговых поступлений, то эта зависимость, вероятно, вырастет ещё больше.
При беспрецедентном кризисе, резко ограничивающем экономическую деятельность, одна из самых приоритетных задач после того, как уляжется распространение инфекции - восстановить экономику. Но без учёта реальности, состоящей в ухудшении состояния финансов, произойдёт новое разбухание бремени, которое перекладывается на плечи будущих поколений.
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