Япония проводит серию реформ, затрагивающих статус пребывания, продление срока пребывания и разрешения на постоянное проживание (ПМЖ) для иностранцев. Если взглянуть на эти изменения в совокупности, становится видно, как меняется подход правительства к политике в отношении иностранных резидентов.

Стало удобнее, но требования строже

В настоящее время в отношении иностранцев в Японии вводится несколько изменений одновременно. Многие из них означают ужесточение требований для сохранения легального статуса, поэтому всё больше иностранных резидентов могут почувствовать, что проживать в Японии в течение длительного периода времени станет труднее.

Один из примеров – новые требования к статусу пребывания «Управление бизнесом», вступившие в силу в октябре 2025 года. Ужесточились требования к капиталу, числу сотрудников и знанию японского языка. В марте 2026 года правительство также ввело проверки компаний, куда через кадровые агентства направляют на работу иностранцев со статусом «Инженер / специалист в области гуманитарных наук / международных услуг» (гидзинкоку), чтобы предотвратить их привлечение к работам, не требующим специальной квалификации. Строже становится и проверка при продлении срока пребывания и выдаче ПМЖ, в то время как сборы неуклонно растут.

Новые требования к статусу «Управление бизнесом»

Требование До октября 2025 года С октября 2025 года Капитал От 5 млн йен От 30 млн йен Опыт работы, образование Нет Не менее 3 лет опыта в управлении либо соответствующая степень магистра, доктора или профессиональная степень Обязательный наем сотрудников Нет (либо 2 штатных сотрудника вместо требования к капиталу) Не менее 1 штатного сотрудника Знание японского языка Нет Заявитель или штатный сотрудник должен владеть японским языком не ниже уровня B2 (выше среднего) Экспертная проверка Нет Обязательная экспертная проверка новых бизнес-планов

Примечания: требование к капиталу относится к юридическим лицам. Если предприятие ведет физическое лицо, заявитель должен подтвердить наличие сопоставимых средств на помещение для бизнеса, годовую зарплату сотрудника и другие расходы. Новые требования вступили в силу 16 октября 2025 года. Если статус был продлен, до 16 октября 2028 года действуют переходные положения.

23 января 2026 года правительство утвердило документ под названием «Комплексные меры по приему иностранных граждан и упорядоченному сосуществованию», в котором изложены более строгие стандарты приема иностранцев. В тот же день были утверждены правила применения новой системы «Трудоустройство с развитием навыков» (икусэй сюро), которая в апреле 2027 года заменит систему технической стажировки (гино дзиссю), а также рамочную программу «Определенные навыки» (токутэй гино).

В рамках ориентированной на обучение новой системы «Трудоустройство с развитием навыков» работники, отвечающие определенным условиям, смогут менять работодателя в пределах одной отрасли. А для обладателей статуса «Определенные навыки», перешедших из первой категории во вторую, не будет ограничений на продление срока пребывания, они смогут привозить семьи, а время пребывания будет засчитываться в срок, необходимый для получения ПМЖ. Эти изменения заметно облегчают жизнь иностранным работникам.

Иначе говоря, правительство работает в двух направлениях параллельно: в отраслях, которые зависят от иностранной рабочей силы, сохраняет и совершенствует каналы приема, одновременно усиливая контроль после въезда и делая проверки строже и избирательнее.

Ответ на тревоги общества

Одна из причин ужесточения правил – стремление учесть общественные настроения. В «Комплексных мерах», принятых в январе 2026 года, признаётся, что некоторые иностранцы нарушают законы и правила, злоупотребляя системой, а значит, необходимо реагировать на обеспокоенность общества и ощущение несправедливости. Документ предусматривает более тщательное изучение ситуации, обмен информацией и совершенствование политики не только в сфере иммиграции, но и в социальном обеспечении, здравоохранении, образовании и приобретении земли.

Ключевые положения новой политики Японии в отношении иностранцев Порядок (ужесточение контроля) Активно продвигать план «Ноль незаконно пребывающих»

Рассмотреть ужесточение проверки при выдаче статуса пребывания и натурализации

Строго контролировать замену иностранных водительских прав на японские Сосуществование (социальная интеграция) Рассмотреть программы обучения японскому языку и общественным нормам

Рассмотреть программы ранней поддержки детей дошкольного возраста

Улучшить подготовку преподавателей японского языка и повысить их профессиональный статус

В обновленных в июне 2026 года руководящих принципах Агентство иммиграционных служб Японии отметило, что при рассмотрении заявлений об изменении или продлении статуса пребывания могут использоваться сведения от соответствующих государственных органов, например, об уплате налогов. Тем самым яснее обозначено, что при проверке будут привлекаться административные данные, а не только документы, которые, как и прежде, представляет сам заявитель.

Критерии яснее, требования строже

Нагляднее всего изменения видны в процедуре получения ПМЖ. Статус постоянного жителя — наиболее стабильный статус пребывания для иностранных граждан в Японии: он не предусматривает ограничений ни по роду деятельности, ни по сроку пребывания, и традиционно его предоставляли по итогам индивидуального рассмотрения каждого случая. Прежние руководящие принципы содержали лишь общие требования – срок проживания в Японии, добропорядочность, финансовую независимость, уплату налогов и взносов социального страхования, почти не объясняя, какой вес имеет каждый из этих факторов. Поэтому практические сведения – например, какой уровень дохода может считаться достаточным, – распространялись в основном через комментарии специалистов и опыт прежних заявителей.

В августе 2026 года Агентство иммиграционных служб опубликовало проект новых руководящих принципов, где критерии проверки при выдаче ПМЖ изложены гораздо конкретнее. Проект расширяет перечень проверяемых пунктов: в него входят доход, перспективы пенсионного обеспечения, знание японского языка и понимание японских систем и правил. По словам агентства, прояснение этих факторов сделает исход рассмотрения заявлений более предсказуемым.(*1)

Более строгие требования для получения ПМЖ (с апреля 2027 года) Стабильный годовой доход выше среднего, принятого для японских домохозяйств(*2)

Ожидаемый размер пенсии, соответствующий 30 годам уплаты взносов в систему пенсионного страхования наёмных работников (косэй нэнкин); недостаток пенсионного обеспечения может компенсироваться за счёт активов.

Знание японского языка на уровне B1, достаточном для повседневного общения

Понимание японских систем и правил

Проверка посещения школы детьми

Проверка уплаты налогов и пенсионных взносов (как и прежде)

Требование к супругам: вместо трех лет брака и одного года проживания – пять лет брака и три года проживания

По сути, Япония требует от иностранных резидентов более высоких показателей дохода и знания японского языка, одновременно излагая критерии проверки четче и понятнее. Но сам подход остался прежним: решения как и раньше принимаются на основе комплексной оценки обстоятельств каждого заявителя, однако критерии и логика принятия этих решений не стали более прозрачными.

Выступая на пресс-конференции 4 августа 2026 года, тогдашний министр юстиции Хирагути Хироси заявил, что правительство пересмотрело порядок применения требований о финансовой самостоятельности и соответствии национальным интересам, чтобы надежнее гарантировать, что постоянно проживающие иностранцы не станут бременем для государственных финансов.

Сборы растут: платит тот, кто пользуется

Растет и финансовая нагрузка. Поправки к закону о контроле над иммиграцией и признании статуса беженцев, принятые в мае 2026 года, с 1 октября 2026 года изменили размер сборов за изменение и продление статуса пребывания, а также за разрешение на постоянное проживание. Прежний единый сбор в размере 6000 йен при подаче заявления лично был заменён дифференцированной шкалой в зависимости от разрешенного срока пребывания – вплоть до 75 000 йен за разрешение на пять лет. Резко вырос и размер сбора за ПМЖ – с 10 000 до 200 000 йен. Скидки предусмотрены для онлайн-заявлений, а также для тех, кто отвечает критериям как материальных трудностей, так и гуманитарных оснований.

Сборы за оформление статуса пребывания (при личной подаче заявления)

Прежний сбор Новый сбор (в зависимости от срока) Изменение, продление: 6000 йен До 3 месяцев: 10 000 йен Свыше 3 и до 6 месяцев: 18 000 йен Свыше 6 месяцев, но менее 1 года: 25 000 йен 1 год: 33 000 йен Свыше 1 года, но менее 3 лет: 48 000 йен От 3 лет, но менее 5 лет: 64 000 йен 5 лет и более: 75 000 йен ПМЖ: 10 000 йен 200 000 йен

На пресс-конференции 3 июля 2026 года тогдашний министр юстиции Хирагути заявил, что с ростом числа иностранных резидентов растут и административные расходы, связанные с иммиграцией и пребыванием, поэтому иностранцам необходимо нести соответствующую долю этих затрат. Он отметил, что повышенные сборы отражают как фактическую стоимость проверки, так и более широкие административные расходы. Это заявление расценили как подтверждение принципа «платит тот, кто пользуется услугой».

Сбор за ПМЖ приближается к уровню США

Во многих странах для получения ПМЖ нужно выполнить ряд условий: прожить в стране определенный срок, иметь достаточный доход, владеть языком. В Великобритании требуется пять лет проживания, установлены требования к знанию английского языка и доходу; кроме того, заявитель должен сдать тест на знание местных правил и истории. Нынешние реформы нацелены на увеличение необходимого срока проживания и повышение требований к английскому. В Германии, как правило, тоже требуется пять лет проживания, а кроме того – стабильный доход, 60 месяцев пенсионных взносов, знание немецкого языка на уровне B1 и базовые знания правовой системы. В Южной Корее требуется пять лет проживания, доход, соотнесенный с валовым национальным доходом на душу населения, и прохождение программы социальной интеграции либо сдача соответствующего экзамена.

Размер сборов в разных странах различается. В Германии и Южной Корее он составляет около 20 000 йен, в США при смене статуса на ПМЖ – около 210 000–220 000 йен, а в Великобритании – более 600 000 йен. В Японии размер сбора был меньше, чем в остальных четырех странах и составлял 10 000 йен, однако с октября 2026 года он вырос до 200 000 йен. Это намного больше, чем в Германии и Южной Корее, и примерно на уровне США, хотя по-прежнему значительно меньше, чем в Великобритании.

Поскольку критерии получения ПМЖ и то, что фактически покрывают сборы, в разных странах различаются, прямые сравнения не всегда уместны.

Общая картина

Все эти изменения указывают на довольно четкую общую тенденцию. Япония не закрывает двери перед иностранцами: в условиях хронической нехватки рабочей силы она, скорее всего, продолжит развивать и поддерживать свои системы приема иностранных работников.

Но после въезда государство проверяет всё больше аспектов – работу, повседневную жизнь, срок пребывания, долгосрочное обустройство – и повышает требования. Растут и расходы на сохранение статуса законного пребывания.

Хотя эти меры относятся к ведению разных министерств и опираются на разные правовые основания, иностранные резиденты ощутят их как непрерывный рост нагрузки при трудоустройстве, продлении статуса, уплате налогов и взносов социального страхования, оформлении ПМЖ.

Таким образом, чтобы понять, как меняется подход Японии к иностранным резидентам, важно рассматривать общую картину.

Статья основана на информации, опубликованной по состоянию на 1 сентября 2026 года. При подготовке русскоязычной версии были учтены изменения, вступившие в силу 1 октября 2026 года, а также добавлена информация о публикации в тот же день окончательной редакции пересмотренных руководящих принципов предоставления ПМЖ. Поскольку некоторые положения ещё не вступили в силу, при оформлении статуса пребывания следует уточнять актуальные сведения на сайте Агентства иммиграционных служб Японии и в других официальных источниках.

Источники