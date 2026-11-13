В японских муниципалитетах действует сложная система правил сортировки и утилизации бытовых отходов, в которой непросто ориентироваться. По мере роста числа иностранных жителей местные власти ищут способы объяснить всем, как правильно сортировать отходы, что отправлять на переработку, а что – на свалку, и куда выносить мусор.

О человеке судят по мусору

В 2025 году токийская компания по недвижимости AlbaLink опросила 500 человек, проживающих в арендованном жилье, чтобы выяснить, что чаще всего становится причиной конфликтов с соседями-иностранцами. Среди наиболее распространённых проблем 71,4% опрошенных назвали шум, а 33% – несоблюдение правил утилизации мусора. В частности, многие респонденты отмечали, что иностранцы выносят мусор не в установленные для этого дни или не сортируют его по категориям, установленным местными властями.

Действительно, иностранцам бывает непросто привыкнуть к местным правилам утилизации мусора. В ходе опроса, проведённого в 2019 году сайтом по поиску работы Yolo Japan, 60% из 513 опрошенных иностранцев сообщили, что оказывались в затруднительных ситуациях из-за незнания местных правил и норм поведения. Чаще всего проблемы возникали при обращении с отходами.

В большинстве муниципалитетов Японии жители должны сортировать мусор по категориям – сжигаемые, несжигаемые, пригодные для переработки отходы и крупногабаритный мусор – и выносить его в установленные дни. Однако правила могут существенно различаться в зависимости от региона, и даже сами японцы порой их нарушают. В аналитическом докладе «Тоё Сэйкан Груп Холдингс» за 2025 год, посвящённом обращению с отходами, приводятся результаты опроса: 85,8% респондентов заявили, что понимают, на какие категории следует сортировать мусор. При этом 53% опрошенных считают людей, которые неправильно сортируют мусор, эгоистичными, а 27,6% – необразованными. Это показывает, что отношение к утилизации отходов нередко воспринимается как отражение сознательности и личных качеств человека.За содержание и уборку площадок для сбора мусора обычно отвечают местные жители или персонал жилых комплексов. Районные объединения жителей составляют графики дежурств, чтобы люди по очереди убирали эти площадки или накрывали мусор сетками, не позволяющими воронам его растаскивать. Поскольку за чистотой улиц в своих районах следят сами жители, соблюдение правил считается делом каждого.

За уборку площадок для сбора мусора обычно отвечают местные жители и управляющие компании многоквартирных домов (© Pixta)

Почему правила сортировки мусора различаются по регионам

В Японии за сбор бытовых отходов отвечают муниципалитеты. Поэтому категории сортировки мусора и правила его утилизации зависят от возможностей переработки отходов, численности населения и финансовых ресурсов каждого муниципалитета. Различия в правилах могут удивлять даже самих японцев, а приезжим из других стран требуется время, чтобы в них разобраться и привыкнуть к местным требованиям.

Согласно докладу Министерства окружающей среды Японии за 2021 год, в 496 из 1719 муниципалитетов страны мусор сортируют не более чем по 10 категориям, тогда как в 638 муниципалитетах предусмотрено от 11 до 15 категорий. В целом более чем в 70% муниципалитетов мусор сортируют как минимум по 11 категориям. В муниципалитетах с более детальной системой сортировки, как правило, образуется меньше отходов в расчёте на одного человека. Сортировка мусора по категориям нужна не только для переработки таких материалов, как металлические банки и пластиковые бутылки, но и для снижения нагрузки на мусоросжигательные заводы и сокращения темпов заполнения мусорных полигонов.

В городе Фурано на Хоккайдо мусор сортируют по 14 категориям (предоставлено администрацией Фурано)

Рассмотрим, например, изделия с маркировкой PET – полиэтилентерефталат, разновидность пластика, из которого изготавливают бутылки для напитков и соевого соуса. В некоторых муниципалитетах крышки и этикетки с ПЭТ-бутылок нужно снимать и утилизовать как «пластиковую упаковку», а сами бутылки – ополаскивать, сдавливать и сдавать отдельно. В муниципалитетах с другой системой сортировки упаковочные материалы могут относить к сжигаемым отходам.

Даже требования к мусорным пакетам различаются. В одних муниципалитетах необходимо покупать специальные мусорные пакеты, в других разрешается использовать любые, если они полупрозрачные. Различается и место сбора мусора: где-то предусмотрены общие площадки, а где-то отходы забирают непосредственно от домов.

В крупных городах пластиковые отходы иногда относят к сжигаемым, а общее число категорий сортировки мусора, как правило, меньше. Отчасти это объясняется огромным объёмом отходов, из-за которого система не всегда справляется с их сортировкой.

В небольших муниципалитетах, в свою очередь, жителям нередко приходится самим сортировать отходы и отвозить их непосредственно на приёмные пункты. Это позволяет сократить расходы и при этом тщательнее сортировать мусор.

Типичный мусоровоз в Японии (© Pixta)

Тщательная сортировка мусора в Камикацу и Фурано

Посёлок Камикацу в префектуре Токусима, где живут 1300 человек, известен самой детальной в Японии системой сортировки отходов. Всего в ней предусмотрено 44 категории. Одну только бумагу разделяют на девять категорий, включая газеты, журналы и картонные упаковки. По данным Министерства окружающей среды Японии, в 2024 финансовом году доля переработанных отходов в Камикацу составила 76,1% – примерно в четыре раза больше, чем в среднем по стране (19,3%), что обеспечило посёлку второе место в общенациональном рейтинге. В среднем на одного жителя посёлка приходилось 482 грамма отходов в день – менее 60% от среднего показателя по стране. Мусор не забирают от каждого дома: жители сами привозят его на единственный в посёлке пункт сбора и сортируют по категориям. Там также есть специальная площадка, куда жители могут приносить ненужные вещи, чтобы другие могли забрать их себе.

Пункт сбора мусора в Камикацу – посёлке, взявшем курс на «безотходность» (© Jiji)

Ещё один муниципалитет, известный своей детальной системой сортировки отходов, – город Фурано на Хоккайдо. Здесь разработали собственные правила, позволяющие более тщательно сортировать мусор и повышать уровень его переработки. Отходы в городе начали сортировать ещё в 1980-х годах, а позднее был выдвинут лозунг: «Ничего не сжигать и не закапывать». В 2001 году в городе ввели систему сортировки отходов по 14 категориям. По оценкам городских властей, уровень переработки отходов в Фурано достиг 90%. Даже сжигаемые отходы здесь разделяют на три категории: текстильные и бумажные отходы, пищевые отходы, а также средства гигиены, например одноразовые подгузники. Из одежды и бумаги производят твёрдое топливо, а пищевые отходы перерабатывают в удобрения. В городе также оборудовали несколько пунктов сбора, где пустые стеклянные бутылки сортируют по цвету и типу.

Некоторые изменения стали возможны благодаря развитию технологий переработки отходов. С декабря 2027 года город Тиба начнёт выделять отходы, полностью состоящие из пластика, в отдельную категорию под названием «пластиковое вторсырьё». Сейчас в городе используют две категории отходов – «сжигаемые» и «несжигаемые», но на новом предприятии пластиковые отходы будут плавить и перерабатывать во вторичное сырьё. Из этой категории исключат пластиковые изделия, содержащие металл или другие материалы. Поскольку новые правила могут вызвать затруднения у некоторых иностранных жителей, городские власти готовят информационные листовки с разъяснениями на нескольких языках.

В большинстве муниципалитетов вывоз мусора платный

Согласно опросу Министерства окружающей среды Японии за 2024 год, в 1172 муниципалитетах, или 67,3% от общего числа муниципалитетов страны, жители платят за вывоз бытовых отходов (за исключением крупногабаритного мусора). Эта мера направлена не только на сокращение объёма отходов, но и на то, чтобы жители, пользующиеся услугами по вывозу мусора, сами частично покрывали расходы на обработку отходов.

Бытовой мусор в Киото, выставленный на вывоз в специальных оплаченных мусорных пакетах (© Pixta)

Обычно плата за вывоз мусора уже включена в стоимость специальных мусорных пакетов. Пакет объёмом 40 литров может стоить от 20 до 50 йен. Такие пакеты можно купить в магазинах по всему муниципалитету.

Однако размер платы за вывоз мусора существенно различается в зависимости от региона. В посёлке Эримо на Хоккайдо с его протяжённой береговой линией мусор забирают непосредственно от домов, а пакет объёмом 45 литров стоит 200 йен. В то же время в 23 административных районах Токио вывоз бытового мусора, как правило, бесплатный. При этом в Токийском заливе становится всё сложнее расширять существующие мусорные полигоны и создавать новые, поэтому обсуждается возможность введения платы за вывоз бытовых отходов. В западной части Токио, в районе Тама, за вывоз бытовых отходов уже взимают плату в 29 из 30 муниципалитетов.

По данным Министерства окружающей среды Японии, в 2024 финансовом году в стране образовалось в общей сложности 38,11 млн тонн отходов. В среднем на одного человека приходилось около 839 граммов мусора в день – почти на 10% меньше, чем десять лет назад. Среди возможных причин снижения объёма мусора – введение платы за его вывоз и всё более широко распространяющийся отказ от бумажного документооборота. При этом доля переработанных отходов составила 19,3% и оставалась практически неизменной на протяжении примерно десяти лет.

Среди городов с населением не менее 500 тысяч человек наименьший объём бытовых отходов в расчёте на одного жителя был зафиксирован в Хатиодзи (Токио) – около 691 грамма в день. Следом идут Кавасаки (префектура Канагава) и Мацудо (префектура Тиба). Самый высокий уровень переработки отходов (34,3%) отмечен в городе Тиба. За Тибой следуют Окаяма и Хатиодзи.

Всё больше многоязычных материалов и приложений

Япония – далеко не единственная страна, где сортируют отходы, однако распространённость этой практики различается в зависимости от страны и региона. Даже зная, что в японских муниципалитетах действуют разные правила сортировки мусора, иностранцам бывает трудно разобраться в их тонкостях и понять, насколько строгими могут быть требования.

Поэтому муниципалитеты с большим числом иностранных жителей всё чаще выпускают брошюры и листовки на разных языках, а также используют приложения для смартфонов и инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь людям разобраться в местных правилах обращения с отходами.

В январе 2026 года в токийском районе Кото запустили сервис Kōtō Waste Navi на основе искусственного интеллекта, который помогает жителям сортировать и утилизировать различные виды отходов. Сервис доступен на японском, английском, китайском (упрощённое письмо), корейском, тагальском и вьетнамском языках. Пользователи могут загрузить фотографию или ввести название предмета, который хотят выбросить. Искусственный интеллект анализирует полученную информацию и подсказывает, к какой категории отходов относится предмет и как правильно его выбросить. Кроме того, с помощью сервиса можно узнать дни вывоза мусора и расположение пунктов его сбора.

Сервис Kōtō Waste Navi для поиска информации о сортировке мусора работает через японский мессенджер LINE и поддерживает несколько языков (© Nippon.com)

В апреле 2024 года город Кавагути в префектуре Сайтама, где становится всё больше иностранных жителей, изменил порядок применения муниципальных постановлений. Согласно новым требованиям, владельцы и управляющие многоквартирных домов должны размещать правила обращения с мусором на языках, на которых говорят их жильцы.

Объявления в Кавагути на разных языках призывают жителей правильно сортировать отходы и не выбрасывать мусор в неположенных местах (© Санкэй симбун)

В районах, где число иностранных жителей стремительно растёт, многоязычные информационные материалы по-прежнему не всегда успевают появляться достаточно быстро. В документе «Комплекс мер по приёму иностранных граждан и обеспечению упорядоченного совместного проживания», подготовленном правительством премьер-министра Такаити Санаэ в январе 2026 года, говорится о необходимости активнее помогать иностранным жителям осваивать повседневные социальные нормы, в том числе правила обращения с мусором. Кроме того, документ предусматривает подготовку и распространение большего количества информационных материалов на иностранных языках и упрощённом японском. Правительство также разработало программы поддержки муниципалитетов в этой сфере. Благодаря этому по всей стране постепенно распространяются инициативы, помогающие иностранным жителям лучше адаптироваться к жизни в местных сообществах.Фотография к заголовку: