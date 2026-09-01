隨著訪日遊客與居住日本的外國人漸增，因垃圾清運規定所引發的糾紛日益嚴重。在日本，市町村等各級地方政府的家庭垃圾分類與規定皆不相同。例如，東京23區的分類項目較少，且原則上免費收運；但也有某些地區將垃圾細分為44類，或是以專用垃圾袋收取高額費用。而規劃多國語言指南時，各地方政府亦有不同處理方式，中央政府在要求外國人學習並遵守規定的同時，也呼籲各地方政府加強輔導。

不做好垃圾分類？大家都在看

2025年，東京都不動產業者Albalink針對500名租屋族進行「與外國房客容易產生的租屋糾紛」調查，結果顯示，有71.4%認為「噪音」最容易引發問題，其次是「不遵守垃圾分類規定」，占了33.0%。具體而言，包括像是許多人反應的「未按指定日回收」、「不會做垃圾分類」等。而外國人求職網站「YOLO JAPAN」於2019年針對513名外國人進行的調查則顯示，有高達六成受訪者表示對日本的規定與禮儀「不甚了解而覺得困擾」，其中最多人表示困擾的就是「垃圾分類規定」。由此可見，垃圾分類規定的說明與理解，已成為日本人與外國人雙方共同的課題。

在日本大多數的市町村，家庭垃圾區分為「可燃」、「不可燃」、「資源回收」、「大型垃圾」等類別，並設定不同收運日期，但具體細節因地域而異，即使是日本人自己也經常引起紛爭。根據東洋製罐集團的調查報告《垃圾白皮書2025》，關於垃圾分類的項目，有85.8%回答「理解」。另一方面，認為不做好垃圾分類的人是「任性自私」者，占了53.0%，而認為是「缺乏教養」者則占27.6%。由此調查可知，民眾普遍認為做好垃圾分類與否，與個人守法意識及其人品有密切關聯。

垃圾回收站點的管理與清掃，多由居民或集合住宅的管理人員負責。通常由附近居民組成的自治會安排「輪班」，指派人力打掃垃圾回收處，或是設置防止烏鴉的護網等。整潔的街道也需要當地居民共同維護，因此，大家能否共同遵守社區規定相當重要。