Внедрение переводческих услуг с использованием генеративного искусственного интеллекта привело к падению продаж в переводческих компаниях Японии.

Половина компаний сообщает о снижении выручки и прибыли

Компания Tokyo Shōkō Research провела анализ показателей 100 японских переводческих компаний, сравнивая результаты за последние пять финансовых лет. В 2025 финансовом году совокупный объем продаж этих компаний составил 39,3 миллиарда йен, а чистая прибыль – 920 миллионов йен.

По сравнению с 2022 финансовым годом, когда объём продаж достиг пика в 43,5 млрд йен, а прибыль – 3,1 млрд йен, в 2025 финансовом году продажи снизились на 9,7%, а прибыль – на 70,7%. Из 100 опрошенных компаний 32 сообщили о росте продаж и 35 – о росте прибыли, а 50 – о снижении продаж, и 47 – о снижении прибыли.

Компания Tokyo Shōkō Research предлагает следующий анализ ситуации: «Машинный перевод развился настолько быстро, что простые тексты теперь можно переводить бесплатно. Ценовая конкуренция усиливается, поскольку получить перевод становится проще».

Тем временем ожидается, что мировой рынок перевода с использованием искусственного интеллекта будет быстро расти. Американская исследовательская компания QY Research прогнозирует, что рынок вырастет с 2,6 млрд долларов в 2025 году (415,5 млрд йен по курсу 158 йен за доллар) до 4,2 млрд долларов (666,6 млрд йен) к 2032 году. Индийская исследовательская компания Business Research Insights ожидает роста рынка с 4,4 млрд долларов (693,5 млрд йен) в 2025 году до 5,7 млрд долларов (904,9 млрд йен) к 2035 году.

Хотя эти оценки значительно различаются, их объединяет предположение о том, что основная часть переводческой деятельности сместится от переводчиков-людей к искусственному интеллекту и что рынок будет расширяться. Ключ к выживанию переводческой индустрии может заключаться в способности переводчиков использовать ИИ для повышения эффективности переводов общего назначения, найдя при этом нишу либо в специализированных областях, где ИИ менее точен, либо в областях, требующих человеческого творчества.