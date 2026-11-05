Слова о том, что он «значительно сократил» бюджетные средства на дорожное строительство в муниципалитетах, главы которых его не поддержали, обернулись против министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Яны Кадзуо: сначала он отозвал свои слова и принёс извинения, а затем, 14 октября, подал в отставку. Действительно ли имело место сокращение бюджетных ассигнований в отместку, следует проверить отдельно от оценки самого высказывания. Но сама идея увязать распределение бюджетных средств между регионами с поддержкой, оказанной политику на выборах, позволяет задуматься о проблемах, сохраняющихся в японской политике.

Со времени реформы избирательной системы 1994 года минуло уже более 30 лет. Ожидалось, что реформа изменит характер выборов, в центре которых стояли обеспечение выгод для своего округа и опора на персональные организации поддержки кандидатов, и приведёт к политике, в которой партии будут конкурировать своими программами. Так почему же и поныне из уст политика звучат подобные заявления? Может быть, политическая реформа в конечном итоге так ничего и не изменила?

Изменилось соперничество между политиками

До реформы на выборах в Палату представителей действовала система многомандатных избирательных округов, в каждом из которых избиралось по несколько депутатов. Крупные политические партии, такие как Либерально-демократическая партия (ЛДП), выставляли в одном избирательном округе по нескольку кандидатов. Поэтому для кандидатов от ЛДП сильными соперниками были не только представители оппозиционных сил, но и другие кандидаты от собственной партии.

Когда кандидаты принадлежат к одной и той же партии, им трудно выделиться среди однопартийцев, выступая лишь с партийной программой. Поэтому на первый план выходят личные заслуги и способность добиваться конкретных результатов: «Эту дорогу построил я», «Только я могу добиться удовлетворения запросов своего округа». Обеспечение выгод для своего округа было действенным способом одержать верх над другими кандидатами от той же партии.

После реформы, с введением одномандатных округов, в каждом из них стал избираться лишь один депутат, а ЛДП, как правило, стала официально выдвигать по одному кандидату в каждом таком округе. В отсутствие соперничества между однопартийцами стало проще выдвигать на первый план вопросы общенациональной политики.

Эти изменения подтвердило исследование политолога Нью-Йоркского университета Эми Каталинак, опубликованное в 2016 году. Анализ большого массива официальных предвыборных материалов, выпущенных до и после реформы, показал, что в материалах кандидатов от ЛДП уменьшилась доля обещаний выгод своему округу или отдельным группам и выросла доля высказываний об общенациональной политике, в том числе по вопросам безопасности. По крайней мере, реформа действительно изменила содержание обращений кандидатов к своим избирателям.

Однако содержание предвыборных обещаний и распределение бюджетных средств после избрания – отнюдь не одно и то же. Можно выступать с предложениями по общенациональной политике и одновременно добиваться выделения средств своему округу.

Соперничество между муниципалитетами сохраняется

В своей книге Dominance through Division, вышедшей в 2025 году, Каталинак рассматривает эту проблему с другой стороны. Она обращает внимание на соперничество между муниципалитетами внутри одного избирательного округа.

Предположим, в избирательном округе есть три города, каждому из которых нужны средства из государственного бюджета на строительство и ремонт дорог и других объектов. Местный влиятельный депутат парламента даёт понять: «Чем активнее город меня поддерживает, тем больше я буду помогать ему получать бюджетные средства». Если муниципалитеты и сами ожидают такого отношения, у каждого из трёх городов появляется стимул поддерживать этого депутата активнее, чем два других города.

Здесь соперничество идёт не только за то, какой кандидат победит на выборах. Даже если избрание данного депутата практически гарантировано, всё равно имеет смысл собирать для него дополнительные голоса, чтобы добиться более выгодного распределения средств для своего города. Ведь более активная поддержка по сравнению с другими городами может помочь получить финансирование.

Кто-то может возразить: поскольку голосование на выборах тайное, определить, кто за кого голосовал, невозможно. Но этот механизм и не требует знать, за кого голосовал конкретный избиратель. Достаточно знать итоги голосования по каждому муниципалитету, чтобы оценить уровень поддержки кандидата в нём в целом. Даже при тайном голосовании можно оценивать поддержку на уровне целой территории и соответствующим образом к ней относиться.

Проанализировав результаты выборов и финансовые данные, Каталинак выявила следующую тенденцию: в пределах одного избирательного округа муниципалитеты, оказавшие избранному депутату от ЛДП более высокую поддержку на выборах, получают больше средств от государства в расчёте на одного жителя.

Реформа избирательной системы ослабила соперничество между кандидатами от одной и той же партии. Однако это не означает, что исчез механизм, при котором муниципалитеты соперничают друг с другом в поддержке влиятельных депутатов.

Одними лишь правилами проведения выборов положение не изменить

Будет ли этот механизм работать, зависит не только от избирательной системы. Входят ли в один избирательный округ несколько муниципалитетов? Можно ли определить уровень поддержки кандидата в каждом из них? Могут ли политики влиять на распределение средств из государственного бюджета между регионами? Ответ зависит от сочетания этих условий.

И наоборот, если избирательный округ состоит лишь из одного муниципалитета, заставить муниципалитеты внутри него состязаться между собой невозможно. Этим же объясняется, почему даже при единых для всей страны правилах политики в разных регионах могут прибегать к разным избирательным стратегиям.

Нет ничего плохого в том, что депутат парламента работает в интересах своего округа. Доводить до сведения парламента проблемы региона и добиваться строительства необходимых дорог и объектов для защиты от стихийных бедствий – важные задачи депутата. Вопрос состоит в том, распределяются ли бюджетные средства исходя из реальных потребностей или же они выделяются в зависимости от лояльности тому или иному политику.

Реформа избирательной системы действительно изменила характер соперничества между политическими партиями и способы, которыми кандидаты обращаются к избирателям. Однако зависимость регионов от государственного финансирования и их расчёт на помощь политиков в его получении одной лишь сменой избирательных правил не устранить. Рассматривая проблему распределения благ в обмен на политическую поддержку, следует не ограничиваться общей оценкой успеха или неудачи избирательной реформы, а обратить внимание на критерии распределения бюджетных средств и порядок принятия решений. Необходимое финансирование должно поступать как в те регионы, которые поддержали кандидата, так и в те, которые его не поддержали. Вопрос в том, существует ли механизм, позволяющий убедиться, что этот само собой разумеющийся принцип соблюдается.